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主計總處：8月失業率3.89%創24個月以來高點　大學生失業率最高

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▲▼主計總處國勢普查處副處長潘寧馨。（圖／記者余弦妙攝）

▲主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，整體勞動市場與失業情勢還是處於相對穩定的情況。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（23）日公布108年度8月份失業率，從數據來看8月失業率較上個月增加0.07個百分點來到3.89%，經過季節變動因素後的失業率為3.73%，較上個月上升0.01個百分點。

主計總處表示，8月就業人數共1152萬6千人，比上個月增加1萬5千人（0.13%），主要是應屆畢業生及暑期工讀生持續投入勞動市場，以製造業與住宿及餐飲業各增加5千人為最多；另外，1至8月就業人數平均為1149萬1千人，較上年同期增加7萬3千人（0.63%）。

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另外，主計總處指出，8月失業人數46萬6千人，較上個月增加9千人，其中因對原有工作不滿意而失業者增加4000人，受到應屆畢業生持續投入求職行列影響，初次尋職失業者亦增加了3千人；1-8月失業人數平均為44.5萬人，較上年同期增加6千人（1.22%）。若是按教育程度別來看，以大學程度者失業率最高5.74%，高中（職）及研究所分別為3.55%及3.11%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，8月還是處在畢業季的尾端，失業率、就業數、初次求職者業均同步在增加，這樣看起來跟歷年的8月比起來其實差不多，季調後的失業率的情況大多誤差在0.01個百分點左右，其實我們現在大環境的勞動市場與失業情勢還是處於相對穩定的情況。

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