竹市109年調高社工人力薪資　留任專業優質人才

▲新竹市長林智堅與竹市社工人員合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日前總統蔡英文接見全國各縣市及各民間單位之社工代表，承諾除調整公部門社工薪資、制定風險工作支給表，並設計民間單位社工人員階梯式薪資制度，也是史上首次國內社工薪資制度化，市長林智堅宣布，新竹市政府積極配合中央政策，明（109）年度預算編列納入447萬，進行調高公部門與委託民間單位社工薪資、風險工作費納入薪資，上任近五年來，也將社工人力自58位增加到97位，增幅超過4成，盼透過給予社工更充足體制性資源給予堅實後盾，讓竹市社工夥伴專業久任，多一份安全保障，也給予市民更穩定的照顧服務。

日前總統接見全國各縣市及各民間單位之社工代表，承諾除調整公部門社工薪資、制定風險工作支給表外，也設計民間單位社工人員階梯式薪資制度，並調高補助雇主應負擔費用，為社工專業制度奠定重要里程碑。中央提出4點合理薪資留任社工人員政策，包含：一、調高市府社工薪資；二、訂定社工人員執行風險工作費支給表；三、調整補助民間單位社工人員年資加給；四、調高補助雇主應負擔費用。

新竹市長林智堅指示，市府積極配合中央政策，調整社工專業人員的薪資結構，來讓社工們可以獲得合理的薪資及安全保障，在公部門的部分，包含調高正式編制社工師專業加給表、約聘社工薪點折合率調高到130俸點、將風險補助納入薪資結構，於109年度預算增編265萬元，預計共93名社工受惠。

承接本市方案的民間單位社工，也將調整年資，並依據學歷及證照給與專業加給，風險補助也同樣納入薪資結構，過去的補助成為正式薪資制度的一部分，社會處也將於109年度預算增編182萬經費，預計 96名民間單位社工受惠；加總全市共有189名社工受益。

林智堅表示，對於社工為城市的奉獻非常敬佩，社工人員在前線服務民眾，而市府要做社工們最強力後盾，104年上任以來，社會處的社工人力從原本的58位，到今(108)年增加到97位，近五年增幅超過4成的人力；這次調整社工人力的薪資，包含社會處社工、承接市府方案的民間單位社工們，預計109年度將增編447萬元替社工們加薪，期盼可以為社工夥伴提供多一份安全保障，讓專業人才久任，也共同維護服務對象的權益。

社會處表示，社會工作是一個對人的服務工作，人才的留任與經驗的傳承將是服務品質之關鍵所在，面對社工人力流動不已的現況，期待這一系列友善的薪資結構的調整及市府持續對社工人身安全議題的重視，讓新竹市社工夥伴們都能專業久任，將社工精神和熱忱持續傳承，帶給服務對象改變的機會。