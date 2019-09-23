南山人壽勞資爭議吵不停　金管會出手保險業承攬、僱傭認定有新規

▲南山人壽多年與工會鬧得滿城風雨，勞資糾紛多年來迄今未解，引發外界高度關注。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽的勞資糾紛已經多年，業務員的承攬、僱傭問題長期未解，金管會主委顧立雄今（23）日表示，工會已有訂出相關特徵，不只是南山人壽，未來所有保險公司都要按照此標準進行管理。

南山人壽多年來與業務員工會之間的問題尚未解決，金管會主委顧立雄對此表示，金管會正設法解決當中，承攬、僱傭的老問題已請工會擬定相關標準，若認定是僱傭，就要按照僱傭特徵進行管理，若是關係上最鬆散的承攬關係，就必須按照承攬關係來管理。

顧立雄指出，工會標準已經出來了，不只是南山人壽，所有保險公司都要按照此特徵和標準進行管理，如是承攬關係，教育訓練強制員工到場，這就有僱傭的特徵，也已列舉特徵之一；若是混合制，部分僱傭、另一部分是承攬，就要在僱傭範圍內只能做那部分，離開僱傭後就要用承攬，最複雜的還有承攬，加上僱傭和委任。

顧立雄提及，這已與工會討論過很多次，希望法遵部門未來都能夠落實。此外，有些問題是在頒布前於法院進行訴訟，那就透過訴訟來解決，而工會的新訴求，也請南山與工會進行處理。

金管會保險局長施瓊華補充，大部分保險公司都有承攬、僱傭的2種關係，全部採用承攬的公司並不多，但多以承攬為主，通常主管職會搭僱傭，而南山的主管職仍是以承攬為主，其他保險公司也有僱傭加委任的方式。

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

舉例來說，一名員工不僅擔任主管，同時也兼任行政職，其中管理職可能以僱傭方式，採用部分工時來處理。整體保險業來看，目前出現較多紛爭的只有南山？施瓊華說，目前看起來是只有南山。

根據保險業務員勞務契約類型實施措施檢視表，各公司對於勞務契約類型的實施措施，首先是業務員非屬勞動契約關係者，例如承攬、委任契約關係，另包括雙合約制中非屬勞動契約關係者，降低被誤認為勞動契約關係的風險；再者是業務員屬於勞動契約關係者，包括僱傭制、雙合約制中屬勞動契約關係者，降低違反勞動法令的風險。

另依司法院大法官釋字第740號解釋意旨，保險業務員是否具備勞動契約關係，即應於勞務提供與報酬給付的層次上，視業務員「是否自由決定勞務給付的方式」、「是否自行負擔業務風險」等2核心要件作為判斷。因此，對於保險公司採取「非勞動契約制」者，須區分勞務契約主給付義務部分的實施措施，以及非勞動契約制下通常伴隨出現的行業特徵實施措施。