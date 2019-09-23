「2020新竹良品-縣上好禮」徵件開跑　入選產品還能獲縣府推廣

▲「2020新竹良品-縣上好禮」徵件活動，持續更新型錄、收錄更多新產品以及不可或缺的百年店家優質良品等。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣以往舉辦過二屆十大伴手禮活動，在城市友好以及觀光推廣上具有相當大的影響力，獲得各界廣大的迴響。繼2017年新竹良品型錄的好評不斷與店家熱絡詢問，2019新竹縣將延續熱潮繼續舉辦，「2020新竹良品-縣上好禮」徵件活動，持續更新型錄、收錄更多新產品以及不可或缺的百年店家優質良品等。活動徵件時間，即日起至2019年12月20日(五)下午5點前。

▲「2020新竹良品-縣上好禮」徵件即日起開。

受到旅遊觀光熱潮的影響，富有在地特色的各樣禮品與美食逐漸受到重視，精緻有系統的行銷已成了必經之路。為了能夠找出新竹縣具有潛力的產品並加以推廣，結合新竹藝文與在地觀光，帶出了「新竹良品」的理念。預計徵件的新竹良品從傳統到創新、結合新竹縣13鄉鎮及跨越「山、湖、海」三大特色，展現出新竹縣具在地特色產物之不同風貌，目標至少蒐集80種品牌，並將於新竹縣政府的行銷活動中持續推廣發熱，延續產品的生命週期，用「良品」行銷新竹縣的品牌，用「伴手禮」溫暖朋友的心，豐富旅人在地的生活經驗。

「2020年新竹良品-縣上好禮」活動徵件的名單採主動報名為主，民眾推薦為輔的方式。良品廠商的條件，需設立於新竹縣並領有政府核發之合法設立證明文件，商品的條件，需在新竹縣販賣，並須符合該類產品的相關國家法令規定，例如食品類的產品需符合食品衛生安全管理法，並有完整的食品標示及食品檢驗合格，且有完善的產品包裝；非食品類的產品需符合該產品之相關法規（如面膜需符合化粧品衛生管理條例等相關法規），並有明顯商品標示（參照商品標示法），且需檢附報告日期2年內相關檢驗合格證明。

為鼓勵新竹縣各業者加入本計畫，凡是報名資料齊全且具有在地特色或創新研發的良品，將優先列為新竹縣政府首席推廣對象。本計畫徵選出的商家以及良品的圖文資訊，將收錄至「新竹良品-縣上好禮」紙本型錄中，除製作專文推廣的商品型錄外，也將匯整出電子型錄放上「新竹良品-縣上好禮」粉絲專頁以便民眾隨時分享與瀏覽。

更多詳情或相關諮詢，請洽「新竹良品-縣上好禮」粉絲專頁或與計畫執行單位安鼎行銷藝術有限公司03-5260733吳小姐聯繫，亦可來信索取徵件資訊hsinchu2017select@gmail.com。

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