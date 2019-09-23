超糗！萬華警偵防車法院前雙黃線迴轉　撞凹BMW大七後保桿

▲萬華警偵防車迴轉撞到路旁BMW大七豪華轎車，後續賠償所費不貲。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

台北市警局糗了！23日下午萬華警分局一輛隸屬於偵查隊的三菱偵防車在北市博愛路台北地檢署前面疑似雙黃線迴轉、車距判斷失當，居然車頭直接撞上路旁的一輛新型黑色BMW大七豪華轎車，撞擊力道猛烈導致大七轎車左後保桿嚴重毀損、這輛停在路旁停車格的大七還被推撞上前方一輛計程車，偵防車追撞兩輛路旁轎車也引起目擊民眾討論。

▲萬華警偵防車迴轉撞到路旁BMW大七豪華轎車，後續賠償所費不貲。（圖／記者劉昌松翻攝）

這起車禍發生在今天下午3點半左右，台北地檢署前博愛路一輛隸屬萬華警分局的偵防車移送人犯到台北地檢署後，正打算離開，卻疑似在博愛路上違規雙黃線迴轉，但駕駛疑似距離判斷失當，車頭直接撞上停放在路旁的黑色BMW大七豪華轎車。

由於撞擊力道很大，導致大七遭推撞碰觸到前方的計程車，轄區交通分隊警員已到場處理，但不願對外發表意見；BMW車主到北院參加法拍，看到車子被撞成這樣，只說「人沒事就好」，後續肇責理賠事宜交給交通分隊調查後釐清。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！ 徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

►內鬼通報17竊電大戶緊急停工 檢警設局邀稽查授課再揭真面目



►招待泰美旅遊可賺10萬？ 運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG