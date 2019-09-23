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17歲寺本莉緒...露超兇「G級籃球雙峰」！I字深溝全看光 　網嗨：好想跟妳同班

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▲年僅17歲還是高中生的寺本莉緒，擁有傲人G奶火辣身材。（翻攝自日本雅虎）

圖文／鏡週刊

日本泳裝偶像寺本莉緒外型甜美，年僅17歲，還是名高中生的她雖然只有150公分高，卻擁有傲人Ｇ罩杯豐滿上圍，被封為「乳神蘿莉」。近日她為雜誌拍攝性感照，曬出超凶「胸器」，一對G奶更險些撐爆比基尼，讓巨乳蘿莉控看了直呼「凍未條」。

出身廣島的寺本莉緒因「胸器」太過驚人，又被封為「廣島大砲」。去年她參加選美比賽《Miss Magazine2018》一舉奪冠，立刻榮登不少男粉絲的新女神。近期寺本莉緒應《週刊Young Magazine》之邀首次到北海道拍攝寫真照，穿上多套比基尼露出「I字深溝」，於湖泊、牧場、農莊取景，在大自然的環抱下，讓她笑得格外燦爛。

寺本莉緒因「胸器」驚人，又被封為「廣島大砲」。（翻攝自日本雅虎）

▲寺本莉緒因「胸器」驚人，又被封為「廣島大砲」。（翻攝自日本雅虎）

寺本莉緒透露：「雖然北海道天氣多變，但每個鏡頭裡都保留了回憶，也拍出我愉悅的表情，真的非常開心。」對於此次的拍攝十分滿意。而粉絲們也紛紛留言：「實在太可愛了」、「不敢相信這竟然是高中生」、「比基尼都快抓不住了」、「好想跟妳同班」。

寺本莉緒連換多套比基尼，露出「I字深溝」。（翻攝自日本雅虎）

▲▼寺本莉緒連換多套比基尼，露出「Ｉ字深溝」。（翻攝自日本雅虎）

寺本莉緒連換多套比基尼，露出「I字深溝」。（翻攝自日本雅虎）

寺本莉緒不僅在日本網路上小有名氣，之前也因為有台灣網友在PTT八卦版、表特版上分享她的比基尼照，引來鄉民肉搜，甚至有網友指出她撞臉竹內結子、陳妍希等女星，掀起一陣討論。

▲▼17歲日本G奶嫩模寺本莉緒。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）

▲有網友指寺本莉緒撞臉竹內結子、陳妍希等女星。（圖／翻攝自IG／lespros_rio）


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