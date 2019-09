圖、文/衛生福利部國民健康署提供

近年電子煙業者於網路社群及電商賣場,持續以試用促銷及酷炫產品造型/名稱吸引年輕族群留意,然而在商業廣告包裝背後,也淡化年輕族群對於健康風險的防備心。例如:

*有別紙菸的多變口味:特別是可以使用像是芒果、薄荷、其他水果等可留下芳香的氣味,讓使用者有不是在抽菸的錯覺。

*酷炫多變的產品造型:無論是隨身碟、穿戴手錶、文具用品、行動電源等造型都有可能是電子煙,讓周遭不易察覺。

請繼續往下閱讀...

*淡化菸品的多變名稱:為了避免易遭取締檢舉,業者常以改名來降低戒心,例如「蒸氣果汁」、「維他命棒」、「小煙」、「電子霧化器」等。

很明顯地,多種口味煙油及各式造型設備的電子煙通常是賣給年輕族群(甚至是未成年),且業者常宣稱電子煙能作為比紙菸更安全的替代品,使之誤認「電子煙不含菸草,因此它們是安全的」。

資料來源:The Teen Vaping Trend – What Parents Need to Know

https://drugfree.org/parent-blog/the-teen-vaping-trend-what-parents-need-to-know