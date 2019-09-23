誆國際大廠入股！台通公司負責人「6手法詐23億」遭起訴

▲謝男以假訂單、假國際大廠入股等詐偽手法，4年來詐得23億元，今遭起訴。（示意圖／取自pixabay）

記者陳玉／台中報導

台中大里台通科技公司謝姓負責人，以假訂單、假合作契約及假國際大廠入股等6大詐偽手法，使未上市公司股票由每股15元大漲至每股120元，讓不少股市大戶、證券分析師以為該公司「前景看好」，4年來共詐得新台幣23億元、多達149人受騙，台中地檢署23日依違反證券交易法等罪將謝起訴，其妻、女交保候傳另案偵辦。

起訴書指出，謝男經營的台通公司，是以製造或販售散熱元件為主要業務內容，但2015年底該公司業績不振且資金困窘，謝即思販售其家族所持有公司股票以詐取市場投資人投資款。

謝以偽造國際大廠合作、偽造國際大廠合作契約、製作國際大廠匯款金流、製作不實財務報表、偽造鉅額定存單、偽造輔導上市合作契約、詐稱國際大廠將入股等6大詐偽手法，使專業投資人及機構誤判該公司業務、資產情形，以為前景看好陸續向謝購買或認證其公司股票。

自104年起至108年間止，購買價格由每股15元飆漲至最高每股120元，僅就股票買賣詐偽部分即得款19億餘元，另就股票發行詐偽部分得款4億餘元，總計共詐得約23億元。

經檢調專案小組蒐證及邏輯金流分析後，今年5月間，檢察官指揮台南市調查處持票搜索該估斯相關處所，並扣得謝男所偽造契約、不實財務報表及偽造巨額定存單等，及現金742萬元、7輛名車、15筆建物及土地。

謝到案後坦承證券詐為犯行，台中地檢署23日依違反證券交易法、偽造文書、違反商業會計法及公司法等罪將其起訴。