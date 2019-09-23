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國中生娃娃機店野砲「42秒繳械」　警：PO網恐涉兒少法

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▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲國中生在夾娃娃機店內打野砲。（圖／取自pixabay）

記者陳豐德／新北報導

新北市一對國中生小情侶20日中午疑似性慾高漲，跑到路邊的夾娃娃機店內，由女還先套弄南方生殖器後，隨即在店內以傳教士體位進行性交，短短42秒後就繳械，影片被上傳到臉書之後被網友嘲諷「沒錢開房間」、「年輕人就是年輕人，太衝動」；而警方則警告，任意散布未成年孩童的性交影片，恐違反《兒童及少年性剝削防制條例》，累犯最重可罰20萬元罰鍰。

這段野砲影片據了解是新北市某家夾娃娃機店的監視器，全長5分鐘，疑似是由店家擷取後PO上網路。影片一開始兩名小情侶就跪坐在地板上，而女孩疑似還穿著學校運動服，並面對著伴侶套弄對方生殖器，雙方還有說有笑，見男方「硬了」隨即躺到地板上，並主動將褲子拉下迎戰。

男方也不客氣，隨即上前以「傳教士體位」接戰，整個性愛過程也不見雙方親吻，短短42秒後男方就繳械投降，而女孩則研究了一下對方生殖器後，拿出濕紙巾清理替對方清理，殊不知整段小情侶野戰實錄竟被公開到網路上。

網友看到隨即留言表示「年輕人就是年輕人，太衝動了！」、「應該是國中生沒錢開房間」、「我魯到現在25年還沒牽過女生的手，覺得羨慕」。

由於這段影片引發關注討論，警方表示這2名國中情侶的野戰行為恐涉及公然猥褻罪嫌，另外在網路上散播未成年的性交影片，則恐涉及《兒童及少年性剝削防制條例》，初犯可處1萬元以下、10萬以下罰鍰，累犯最重可罰20萬元，提醒民眾勿以身試法。

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