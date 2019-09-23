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手機狂掉電、莫名廣告一堆？　2款App遭用戶給負評...Google也下架

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▲Sun Pro Beauty Camera 和 Funny Sweet Beauty Camera 。（圖／翻攝自wandera）

▲Sun Pro Beauty Camera 和 Funny Sweet Beauty Camera 。（圖／翻攝自wandera）

記者陳心怡／外電報導

有些人碰過手機電量莫名暴增暴跌、突然跳出廣告的問題，這不一定代表手機壞了，有可能是下載到惡意App的問題。根據《ZDNet》報導，Google 近期下架了 2 款合計下載次數高達 150 萬次以上的App，他們不僅靠惡意廣告賺取利潤，甚至能使用麥克風收聽設備附近的聲音，侵害用戶隱私。

兩款App分別為Sun Pro Beauty Camera和Funny Sweet Beauty Selfie Camera，但目前都已被Google從Google Play Store下架，Sun Pro Beauty Camera推出已兩年之久，Funny Sweet Beauty Selfie Camera則是今年七月推出，但兩者合計下載次數已有150萬，全球有不少用戶曾經下載和中招。

有別於其他透過顯示廣告賺錢的軟件，Sun Pro Beauty Camera 和 Funny Sweet Beauty Camera 不但會彈出廣告，而且還會耗用手機的資源，並消耗手機的電池。

除了廣告以外，兩款 App 都會向用戶要求錄音權限，在未經許可、免於告知的情況下，自行開啟錄音程式，或是偷偷收聽使用者附近任何聲音。

有不幸中招的用戶在Google Play Store 留下負評，《Wandera》建議如果用戶不小心下載了這兩款 App，應從應用程式後台立即刪除，並且留意 App 的要求授權。

ET快訊
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