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台商在黔／千畝浪漫玫瑰莊園「吃美蛙」　富硒環境種出抗老聖品

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▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝）

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝，下同）

記者劉亭、韋依蘋／採訪報導

台灣的種植技術、貴州優沃的土壤環境，打造出貴州千畝玫瑰莊園，除了賞花之外，園區內也可以採花，並且自己動手做各種玫瑰產品，之後更會打造特色小木屋，在園區內有吃有喝有住，打造出農、旅、文結合的特色田園景區。

貴州漢王時空硒谷花都農業有限公司總經理王鳳書介紹，他原本在部隊中從事對台宣傳工作，接觸了很多台灣人，從軍中退伍後和老婆張波蘭回到貴州，準備從事玫瑰養殖時，突然想起了嘉義的農業技術專家林雲飛老師。

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，種植的大馬士革香水玫瑰，聞起來相當濃郁。（圖／記者劉亭攝）

在王鳳書的邀請下，林雲飛實地到貴州開陽縣雙流鎮雙永村進行考察，並且在園區內不同海拔高度採集土壤，最後把10個地區的樣本帶回台灣進行化驗，1個月後隨即有了好消息。林雲飛稱讚，「真是找了一塊寶地啊！我有信心在這裡種好玫瑰。」

王鳳書表示，開陽縣是「富硒之都」99.91%的土壤富含硒元素，位居大陸第一名，硒元素是人體最需要的微量元素，是公認的「抗癌」元素，對抗癌、抗衰老有很棒的功效，對人體健康很好。園內出產產品經過檢驗，也都富含硒元素。

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝）

由林雲飛提供技術、王鳳書夫婦投資，硒谷花都玫瑰園於2017年9月17號開幕，至今已滿2周年。張波蘭也透露，目前園內有千畝玫瑰，種植的是大馬士革香水玫瑰，花期為每年5到7月，每畝預計可產約600斤，產值估計可達1000萬元人民幣。

張波蘭指出，大馬士革香水玫瑰不但可以直接食用，也可以做成各種產品，包含玫瑰純露、玫瑰精油、玫瑰紫酒...等，園區都有販賣；而遊客採摘花朵之後，也可以自己手做玫瑰鮮花餅、玫瑰花茶...等，相當受到好評。

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝）

除此之外，硒谷花都玫瑰園的農家菜也不馬虎，招牌「美蛙魚頭」，肉質結實帶點微辣，可以吃好幾碗飯，而土雞湯相當鮮香，讓人忍不住一吃再吃。園區也努力推廣農業旅遊，目前小木屋一天租賃費用380元人民幣，之後王鳳書希望在增蓋更多特色農居，讓遊客獲得農旅合一體驗。

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝）

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝）

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園。（圖／記者劉亭攝）

▲貴州硒谷花都玫瑰莊園，總經理王鳳書與老婆張波蘭。（圖／記者劉亭攝）

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