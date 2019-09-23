凱擘董座下豪語：未來兩年內寬頻上網用戶要破百萬

▲凱擘董座鄭俊卿。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

凱擘大寬頻今（23）日宣布推出A1開放平台，董座鄭俊卿在活動會後受訪時指出，目前凱擘與台固的寬頻上網用戶數加起來約75~76萬，希望在未來的兩到三年內，可以突破百萬用戶；至於在新推出的「A1開放平台」目標方面，希望自2020年開始，每年都能有10萬的用戶成長數字。

鄭俊卿指出，從長期目標來看，希望五年內原本凱擘機上盒轉成A1機上盒的轉換率能達到百分百；至於在合作夥伴方面，目前確定的是，A1盒子不會與多系統業者（MSO）合作，主要合作的對象會以內容業者為主，因為A1是一個相當開放的平台，未來希望希望OTT內容能多多來上架。

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至於在與OTT業者合作的商業模式方面，鄭俊卿則解釋，會以代收費用的方式進行，而後再與OTT業者進行一定比例的拆帳。

此次推出的A1盒子最有趣的地方，就是其內建了Google Chromecast在盒內，讓長期倚賴手機內容投放的用戶可以不再需要額外購買另一個裝置，即可進行YouTube內容、手機照片等的投放。

鄭俊卿表示，Android是凱擘重要的合作夥伴，雙方的合作將不僅是將Android TV開放平台搭載至A1中，未來雙方將加深合作力道，推出更多策略性產品，並與Google有更深層的多面向合作。

凱擘這次的「出招」，不免看出該公司轉型的決心；鄭俊卿指出，凱擘不能再扮演第四台業者的角色，未來更要成為以物聯網為基礎的網路服務公司，並與第四台的關係會越來越遠，並進而翻轉有線電視產業。