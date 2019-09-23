喝醉叫車回家！「20km」路程200元有找...他下車一看餘額嚇歪報警

▲男子酒後叫車回家，竟付了9萬多元的車費，示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

黑龍江大慶一名男子日前酒醉叫了輛車回家，當下沒注意竟用微信支付了人民幣9萬多元（約新台幣40萬元）的車資，事後看到嚇得他酒都醒了一半，於是趕緊向警察求救。最後，警方循線快速的幫他向司機找回了這筆巨款。

綜合陸媒報導，這名男子20日晚間喝了些酒，想說叫輛車回去東風新村，而原本20多公里的路程，也才大約人民幣35元（約新台幣150元）的車費，不料自己竟將微信裡的剩的9萬多元全都付給了司機，當場嚇到趕緊向警方求救。

據警方形容，當時這名男子身上酒味很重，走路都有點不穩，說話時舌頭還有些「硬」，情緒比較激動，再加上喝了酒，敘述時前言不搭後語。事後，警方很快聯絡到該名司機，也請他到派出所內協助。

▲男子酒後搭車回家，竟把微信的餘額全部付給了司機。（圖／翻攝微博／大慶突發）



不過，這名司機表示自己的微信轉帳金額有限制，不能一次性將錢全部歸還，事後經過一個多小時的操作，最後透過轉給男子及其妻子，並使用支付寶平台，才將錢全部歸還本人。男子非常感謝警方的協助，表示「剛才真把我嚇壞了，沒想到民警這麼快就把錢找回來了，非常感謝。」

案件曝光後，不少網友留言表示「掃碼支付能支付9萬厲害了」、「我也把我的支付密碼當錢輸入過，但是，哈哈我沒有那麼多錢」、「這個數字應該是支付密碼？」、「真有錢，再一看我微信裡只有幾十元」、「有錢人，貧窮限制了我的想像，還好我的微信沒那麼多錢」、「如果是現金，估計就不好說了」。

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