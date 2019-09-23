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耿爽證實塔利班代表團至北京　和特使溝通「與美和談」

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▲▼耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

▲耿爽證實塔利班代表團至華溝通。（圖／翻攝中國外交部）

記者馬叔安／綜合報導

針對外傳9名塔利班成員日前前往北京，並與中國特使就阿美和談問題舉行會晤，大陸外交部發言人耿爽23日予以證實。他說，中方始終高度關注阿富汗的局勢，始終致力於推動阿富汗的和平、和解進程，一直同涉阿富汗的有關各方保持著接觸和溝通。

《環球時報》報導，耿爽說，阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任和他的幾位助手，近日來華溝通，中國大陸外交部的主管官員同對方一行就阿富汗的形勢，以及推進阿富汗和平問題進程交換了意見。

耿爽指出，中方一貫堅定支持「阿人主導、阿人所有」的廣泛包容性的和平和解進程，希望美國和阿塔保持談判勢頭，支持對話談判，早日實現民族和解與和平穩定，中方也將繼續發揮建設性作用。

▲▼阿富汗,楠格哈爾省,Nangarhar,科亞尼,Khogyani,空襲,塔利班（圖／路透）

▲阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar）遭遇空襲，親屬為死者哀悼。（圖／路透）

美國近日與塔利班屢次發生衝突，美國18日發動無人機，空襲伊斯蘭國（ISIS）位於阿富汗楠格哈爾省（Nangarhar）的藏身處，根據當地政府，至少造成30死、40傷，目前還有許多人失蹤。《半島電視台》指出，自從美國與塔利班的和平會談9月初破局，雙方都加強攻擊戰力。

美國總統川普本月取消與塔利班（Taliban）原定在大衛營（Camp David）的會談，該極端組織隨後在阿富汗展開自殺式襲擊。

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