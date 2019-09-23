　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／酒駕高速狠撞路人！她茫喊對方起來就給10萬　還唱起一首歌...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱茀濱／綜合報導

甘肅白銀一名女子先前半夜和朋友狂歡喝了15瓶啤酒後，開著車要去找男友，沒想到途中直接撞飛一名路人，事後竟然還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元（約新台幣43萬元）。而被撞飛的路人，痛到無法說話，只能不斷呻吟，女子這時甚至唱起了歌，完全沒意識到事情的嚴重性。目前，女子屬於酒駕，需負事故全責，傷者還在治療中。

▲▼女子酒駕撞飛路人，還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元。（圖／翻攝二三里資訊微博視頻截圖）

▲女子酒駕撞飛路人，還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元。（圖／翻攝二三里資訊微博視頻截圖，下同）

綜合陸媒報導，這名被撞飛的男子，今年19歲，9月2日和同學吃完宵夜回家後，不料過個馬路被一名酒駕女子撞的整個人騰空飛了兩圈，倒地不起後，還被對方問說「大哥，我給你10萬，你起來，你起來吧！」但此時他只能不斷呻吟，連話都說不出來。

▲▼女子酒駕撞飛路人，還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元。（圖／翻攝二三里資訊微博視頻截圖）

警方把女子逮捕到案後，她還辯稱「是人家故意蹭上來的，我沒有故意要碰他，是他自己要撞上來的」。事後，警方對她進行酒精檢測後，發現她是酒後駕駛，需要負責事故的全部責任，而傷者則還待在加護病房治療中。

▲▼女子酒駕撞飛路人，還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元。（圖／翻攝二三里資訊微博視頻截圖）

影片曝光後，不少網友紛紛留言表示「可以終身禁駕嗎」、「這種藐視他人生命的人不配活著」、「我給你10萬，你讓我撞你一次」、「有錢了不起啊」、「起不來你也得給10萬啊」、「這女欠揍」、「嚴懲」。

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
李蒨蓉老公「欠120萬健保費」！高球球具遭台北分署拍賣　還慘
「大仁哥」首戰完勝連千毅　35萬元交保「2大原因」曝光
王金平傳「披橘袍參選2020」　親民黨證實：已接觸宋楚瑜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對台直航十周年　浙江大麥嶼港推兩岸「黃金水道」

中索何時建交？ 陸外交部：該來的早晚會來

陸政協委員劉兆佳：中央沒設死線　無意暴力鎮壓香港

中索五天內火速建交！ 國台辦回應：正確決定

喝醉叫車回家！「20km」路程200元有找...他下車一看餘額嚇歪報警

影／酒駕高速狠撞路人！她茫喊對方起來就給10萬　還唱起一首歌...

買鱸魚被刺扎傷！他中指秒噴血...當晚「整根發黑」　醫搖頭：只能截肢了

醫警告「不能再生」！人妻「拼生兒子」12年後偷懷孕…產下病嬰雙雙進ICU

台商在黔／千畝浪漫玫瑰莊園「吃美蛙」　富硒環境種出抗老聖品

耿爽證實塔利班代表團至北京　與特使溝通「與美和談」

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

45年建弘書局熄燈日業績破百萬 資深店員不捨哽咽...攜手鞠躬道別

對台直航十周年　浙江大麥嶼港推兩岸「黃金水道」

中索何時建交？ 陸外交部：該來的早晚會來

陸政協委員劉兆佳：中央沒設死線　無意暴力鎮壓香港

中索五天內火速建交！ 國台辦回應：正確決定

喝醉叫車回家！「20km」路程200元有找...他下車一看餘額嚇歪報警

影／酒駕高速狠撞路人！她茫喊對方起來就給10萬　還唱起一首歌...

買鱸魚被刺扎傷！他中指秒噴血...當晚「整根發黑」　醫搖頭：只能截肢了

醫警告「不能再生」！人妻「拼生兒子」12年後偷懷孕…產下病嬰雙雙進ICU

台商在黔／千畝浪漫玫瑰莊園「吃美蛙」　富硒環境種出抗老聖品

耿爽證實塔利班代表團至北京　與特使溝通「與美和談」

60歲男倒臥興大圖書館廁所內...胸口刀傷血流滿地！送醫尚未脫險

日職／陽岱鋼連2場先發　5打數敲出1支安打

花蓮28歲男「上山採藥」失聯13天　消防隊上山搜救「找到吉普車」

特種兵炸傷命危　美軍飛19小時1.2萬公里不落地救援

影／買房間間賺　達人購屋心法大公開

對台直航十周年　浙江大麥嶼港推兩岸「黃金水道」

如何接招別人的壞情緒？先別急著幫解決　專家教你4個技巧

反擊永豐金指控不實　張晋源：「司法迫害是對揭弊者最殘忍的報復」

亞冠盃／台灣、伊朗黃金世代對決　林志傑將碰頭哈達迪

騎士左轉「切西瓜」！從內側搶道撞上機車被怒叭...警開罰

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

大陸熱門新聞

女網紅租約到期失聯　房東上門見..

國中生走廊舉起同學　下秒冷笑4..

發現手機轉帳紀錄...丈夫一腳..

人妻醫院搶救12天！ 醫曾警告..

顧客投訴菜裡有蛆！經理當場夾起..

買魚被刺扎傷！他中指「整根發黑..

5未成年分屍1少女！分裝2大袋..

陸官媒：中助索羅門不附加政治條..

搭飛機脫鞋…空服員「提醒穿上」..

女友開條件「BMW＋一套房」才..

名嘴「大陸獅子吃不飽」　陸網友..

反送中「和你Shop」塞爆商場..

白車後車廂伸出一雙腳　員警一看..

女宿出現小強！高中妹嚇歪秒發文..

更多熱門

相關新聞

酒駕追撞2車3人傷　蕭如意道歉：我錯了

國民黨籍彰化縣議員蕭如意，22日晚間7時許在社頭鄉員集路3段250巷口酒駕追撞前方綠燈起步的2輛自小客車，造成3輛車損毀、蕭如意及前方駕駛受傷送醫，也被警方依「公共危險罪」移送法辦，蕭如意事後也發聲明稿向大眾抱歉，「我做了最不好的示範，對不起，我錯了。」

初審通過！軍人酒駕累犯最重處無期徒刑

3度酒駕不知悔改！累犯判5月再罰5千

影／醉漢想進拘留所！求警方出主意...原來是為了陪他

女酒駕拗「明要上學」求放過　交警：坐完牢再去

關鍵字：

甘肅白銀酒駕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面