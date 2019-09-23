影／酒駕高速狠撞路人！她茫喊對方起來就給10萬　還唱起一首歌...

記者邱茀濱／綜合報導

甘肅白銀一名女子先前半夜和朋友狂歡喝了15瓶啤酒後，開著車要去找男友，沒想到途中直接撞飛一名路人，事後竟然還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元（約新台幣43萬元）。而被撞飛的路人，痛到無法說話，只能不斷呻吟，女子這時甚至唱起了歌，完全沒意識到事情的嚴重性。目前，女子屬於酒駕，需負事故全責，傷者還在治療中。

▲女子酒駕撞飛路人，還叫對方趕緊起來，要給他人民幣10萬元。（圖／翻攝二三里資訊微博視頻截圖，下同）



綜合陸媒報導，這名被撞飛的男子，今年19歲，9月2日和同學吃完宵夜回家後，不料過個馬路被一名酒駕女子撞的整個人騰空飛了兩圈，倒地不起後，還被對方問說「大哥，我給你10萬，你起來，你起來吧！」但此時他只能不斷呻吟，連話都說不出來。

警方把女子逮捕到案後，她還辯稱「是人家故意蹭上來的，我沒有故意要碰他，是他自己要撞上來的」。事後，警方對她進行酒精檢測後，發現她是酒後駕駛，需要負責事故的全部責任，而傷者則還待在加護病房治療中。

影片曝光後，不少網友紛紛留言表示「可以終身禁駕嗎」、「這種藐視他人生命的人不配活著」、「我給你10萬，你讓我撞你一次」、「有錢了不起啊」、「起不來你也得給10萬啊」、「這女欠揍」、「嚴懲」。

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