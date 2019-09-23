正妹PO文：賭爛連千毅！大仁哥護花開嗆：算什麼東西　引爆直播主之亂導火線

▲正妹PO文怒嗆：「很賭爛連千毅」。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／綜合報導

知名直播主連千毅接連陷入開槍、砸店等風波，而經深入追查發現，事件起因疑似是因為，一名女子曾在15日發文提到，「幾年前曾經遭到連千毅恐嚇」，而鄭又仁看到之後，則在底下留言聲援，沒想到卻和連的小弟爆發衝突。

該名女網友15日在臉書發文表示，「真的很賭爛連千腋（毅），幾年前被他恐嚇過，到現在還是有人被威脅，開直播會不會被恐嚇要來拜訪我，反正我喝了酒再開直播，再說誤會，他大人有大量，會和我一個弱女子計較嗎？」

▲連千毅遭收押禁見。（圖／地方中心攝）

貼文一出，引發不少網友熱議，其中鄭又仁就在底下留言相挺，「免神經，他算什麼東西而已」，沒想到卻因此引起連的小弟不滿，雙方在網路上爆發口角，而過程中鄭也譏諷：「連董來連董去笑死人」，衝突從網路上進而引發到現實中，爆發了17日、19日兩天的江湖衝突。此外，根據《東森新聞》報導，該名正妹女網友事後對於記者詢問相當低調，僅回答不方便透露。

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