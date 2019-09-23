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費時3年、耗資2千萬打造史詩音樂劇！深入「秦始皇」內心世界

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▲▼大型中文史詩音樂劇《秦始皇》，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出。（圖／國際扶輪提供）
▲史詩音樂劇《秦始皇》由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角。（圖／國際扶輪提供，下同）

記者林育綾／台北報導

你對秦始皇的印象是什麼？是霸主還是暴君？大型中文史詩音樂劇《秦始皇》費時3年、耗資2千萬打造，將於10月25日至27日在微風南山藝文展演中心演出，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出，將破除一般人對秦始皇的刻板印象，深入他的內心世界。

▲▼大型中文史詩音樂劇《秦始皇》，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出。（圖／國際扶輪提供）
▲排演劇照：秦王心急如焚質問太醫，該如何救心愛的羽姬。

▲▼大型中文史詩音樂劇《秦始皇》，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出。（圖／國際扶輪提供）
▲入圍第53屆金鐘獎最佳女配角的潘奕如，將參與史詩音樂劇《秦始皇》演出。

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▲▼大型中文史詩音樂劇《秦始皇》，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出。（圖／國際扶輪提供）
▲金曲獎最佳女歌手許景淳擔綱演出。

史詩音樂劇《秦始皇》由國際扶輪社3521地區特別舉辦，演出利潤將按比例提撥公益，捐贈給國際扶輪根除小兒麻痺基金，讓全世界的孩童免於侵害。

此次的公益慈善音樂會，費時3年、耗資近2千萬精心策畫，籌備期間更集結中、港、台、日的娛樂藝術界菁英與資源，甚至包括邀請迪士尼大中華區音樂總監協助編曲、整合全劇音樂，以及聘用周杰倫演唱會御用服裝設計師打造舞台服裝。

在場景設計上，則捨棄常見的平面舞台，以「台上台」的堆疊方式呈現藝術效果，可見其展現精緻大氣舞台效果的決心。導演邊中健認為，台灣缺少媲美百老匯音樂劇的作品，因此特別選擇代表東方華人文化的秦始皇作為演出主題，並運用西方管絃樂演繹動人心弦的曲目，為大家創造一場跨界融合的精彩演出。

▲▼大型中文史詩音樂劇《秦始皇》，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出。（圖／國際扶輪提供）
▲荊軻（陳章健飾）。

「國際扶輪根除小兒麻痺行動計畫」始於1985年倡議為全球的所有兒童接種疫苗，期間投入大量的資金和人力，並與世界衛生組織(WHO)、美國疾病控制和預防中心(CDC)、比爾及梅琳達・蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)等單位長期密切合作，34年來總共動員2300萬的志工、訪問1億9,100萬的家庭，自各界累積的募款金額超過89億美元，已幫助25億位孩童遠離小兒麻痺症。

國際扶輪3521地區總監馬靜如表示「現在離根除小兒麻痺只差最後一哩，卻也是最困難的一段路，希望透過音樂的感動，邀請大家來享受一場藝術和公益的美好饗宴，並藉此一起努力守護世界，徹底消除小兒麻痺。」

▲▼大型中文史詩音樂劇《秦始皇》，由「美聲主廚」邊中健親自編導、擔任秦始皇一角，還邀請金曲獎最佳女歌手許景淳、演員潘奕如擔綱演出。（圖／國際扶輪提供）

史詩音樂劇《秦始皇》將自10月25日至10月27日在微風南山藝文展演中心，共演出5場，啟售至今已熱賣8成，購票詳情請洽元盾音樂藝術。

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