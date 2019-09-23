尤努斯獎「國際盃」決賽　10月登場16支隊伍角逐

▲尤努斯獎「國際盃」16支隊伍進入決賽。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

國立中央大學尤努斯社會企業中心攜手孟加拉尤努斯中心（Yunus Centre）主辦的「尤努斯獎：第四屆社會創新與創業競賽」決賽於10月19日舉行。經過準決賽的激烈競爭，經過來自產學界的專業評審團決選出十六支隊伍進入決賽。

▲由印籍學生與台灣學生組成的WISDOM團隊進行五分鐘Pitch。（圖／中央大學提供）

來自全國大專院校的國際學生與台灣學生跨校組隊，21日進行五分鐘的英語Pitch，發表對台灣社會問題的看法與分析，詳述探索經驗以及提出初步解方，包括雙人對話以及道具等，展現出年輕一代的創意、塑膠包裝氾濫、3C成癮、長照居家照護、青年高失業率、人才外流、剩食分享與母語傳承等，深入探討問題成因，並提出初步解方。在激烈競爭下，來自產學界的專業評審團決選出十六支隊伍進入決賽。

▲台灣學生green hive (蜂巢)團隊運用道具等活潑形式吸引觀眾眼光。（圖／中央大學提供）

評審陳昶君在總評致詞時勉勵學生團隊，清楚定義社會問題，找出真正的成因，才可能有後續的商業模式產生，這也是她在創業頭幾年，最常被問到的問題。 決賽將於10月19日於台北大直CLBC肥皂箱展演空間舉行，簡報形式採日本建築業界廣為使用的Pecha Kucha，一份簡報20頁，每頁報告時間僅20秒。在極短時間內提出精煉的商業提案。