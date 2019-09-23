影／打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認...網酸：臉好腫

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日召開總預算編列說明會時，被民進黨議員高閔琳問到，「挖石油的預算編在哪裡？」對此，韓國瑜回應，「誰說要挖石油？」還要高閔琳把話說清楚。此話一出，立刻引起大批民進黨議員不滿，痛批他「不認帳」。

回顧過去，韓國瑜在高雄市長選舉辯論會當中，回答陳其邁有關石化產業的問題時，還特別將開採太平島石油的事情提出來。當時，韓國瑜表示，這個政見一直被說是天馬行空，因此必須跳出來澄清。

韓國瑜表示，要開採石油並不是要在太平島上開採，而是在附近海域上。另外，韓國瑜說，他整整被誤會了半年，而這半年來，他每天都在思考，要如何幫高雄市還債。

▲韓國瑜被問到關於太平島挖石油一事，他反問，「是誰說的？」讓民進黨議員全傻眼。（圖／記者賴君欣攝）

此外，韓國瑜也提到，經濟部過去已經核准了2次在太平島的海域探勘，且太平島隸屬高雄市旗津，「因此把這個議題拋出來，如果有朝一日太平島要開採石油，千萬不要忘記，高雄市政府一定要分一杯羹」。

然而，韓國瑜過去自己曾說過的話，卻在今天被問到採石油預算時，反問民進黨議員，「誰說要挖石油？請把話說清楚，誰說要挖石油的？」也讓不少人傻眼直批，「喝酒人記性不好，見笑轉生氣勒 7pupu」、「各種花式硬凹，將沒水準這事發揮到淋漓盡致」、「謊話講太多，又裝失憶了啦！！！」

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