　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認...網酸：臉好腫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日召開總預算編列說明會時，被民進黨議員高閔琳問到，「挖石油的預算編在哪裡？」對此，韓國瑜回應，「誰說要挖石油？」還要高閔琳把話說清楚。此話一出，立刻引起大批民進黨議員不滿，痛批他「不認帳」。

回顧過去，韓國瑜在高雄市長選舉辯論會當中，回答陳其邁有關石化產業的問題時，還特別將開採太平島石油的事情提出來。當時，韓國瑜表示，這個政見一直被說是天馬行空，因此必須跳出來澄清。

韓國瑜表示，要開採石油並不是要在太平島上開採，而是在附近海域上。另外，韓國瑜說，他整整被誤會了半年，而這半年來，他每天都在思考，要如何幫高雄市還債。

▲▼韓國瑜出席高雄議會109年預算編列情形說明會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜被問到關於太平島挖石油一事，他反問，「是誰說的？」讓民進黨議員全傻眼。（圖／記者賴君欣攝）

此外，韓國瑜也提到，經濟部過去已經核准了2次在太平島的海域探勘，且太平島隸屬高雄市旗津，「因此把這個議題拋出來，如果有朝一日太平島要開採石油，千萬不要忘記，高雄市政府一定要分一杯羹」。

然而，韓國瑜過去自己曾說過的話，卻在今天被問到採石油預算時，反問民進黨議員，「誰說要挖石油？請把話說清楚，誰說要挖石油的？」也讓不少人傻眼直批，「喝酒人記性不好，見笑轉生氣勒 7pupu」、「各種花式硬凹，將沒水準這事發揮到淋漓盡致」、「謊話講太多，又裝失憶了啦！！！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

影／不見「太平島挖石油」預算！韓國瑜：誰說要挖的？　民進黨怒噴「不認帳」

影／韓國瑜總預算編列說明會！挺韓黑韓議會吵翻　民進黨怒批：KMT就是放水護航

ET快訊
這2款App會偷開錄音！害手機狂掉電　慘遭Google下架
打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認
阿公留下66年10萬支票！網：當年日薪才100
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

防堵假消息！立院初審通過　軍人在網路散布謠言最重罰45萬元

影／打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認...網酸：臉好腫

立院初審通過！　軍人酒駕累犯最重處「無期徒刑」

滅火器大港開唱爆粗口　柯市府禁補助樂團罵髒話：觀感不好

快訊／高市議會「準時下班」　蘇貞昌：方便韓市長跑選舉行程　內行人一看就知

快訊／韓國瑜否認說過「挖石油」　蘇貞昌嗆：睜眼說瞎話

快訊／蔡英文受夠了！同意公開博士論文　總統府搬出原始文件證明

接見全國科展冠軍學生　盧秀燕開心爆料：國中也得過數學組亞軍

酸陳菊「大號吳音寧」　王世堅轟：柯文哲是渣渣，連渣男都不夠格

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

防堵假消息！立院初審通過　軍人在網路散布謠言最重罰45萬元

影／打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認...網酸：臉好腫

立院初審通過！　軍人酒駕累犯最重處「無期徒刑」

滅火器大港開唱爆粗口　柯市府禁補助樂團罵髒話：觀感不好

快訊／高市議會「準時下班」　蘇貞昌：方便韓市長跑選舉行程　內行人一看就知

快訊／韓國瑜否認說過「挖石油」　蘇貞昌嗆：睜眼說瞎話

快訊／蔡英文受夠了！同意公開博士論文　總統府搬出原始文件證明

接見全國科展冠軍學生　盧秀燕開心爆料：國中也得過數學組亞軍

酸陳菊「大號吳音寧」　王世堅轟：柯文哲是渣渣，連渣男都不夠格

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

米蘭時裝周／木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

李偉文／3C眼的保健！受傷很難復原的視網膜與黃斑部

咘咘規定「麥片牛奶分開放」　修杰楷傻眼：她對我很嚴厲

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

流浪漢失去家園愛犬又走失　狗狗重逢激動飛撲：怎麼現在才來

店面搶曝光吃「麥當勞」豆腐　周邊房價硬是高2成　

每天都被貓咪「幹走棉被」！　牠緊咬抽走...媽無奈：我都感冒了

日職／王柏融連9場未先發　陳冠宇連7場無失分

8月工業生產指數115.29連二紅　創歷年單月第三高紀錄

政治熱門新聞

不見「太平島挖石油」預算　韓國..

李佳芬又「吉」了！23日提告主..

快訊／蔡英文受夠了！拿出原始文..

挽救民調就看「這兩天」　李正皓..

聯合報民調／蔡英文45％勝韓國..

「等日本人25分鐘」惹議　松田..

陳菊未進國會　柯P：大號吳音寧..

扁不贊成呂秀蓮選總統：韓當選也..

陳佩琪提這問題…秒遭小孩打槍

打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油..

看過蔡英文LSE論文　他寫親筆..

陳其邁批韓國瑜一事無成　林國正..

獨／蔡英文博論指導老師超大咖　..

快訊／韓國瑜發大財「攏係假」遭..

更多熱門

相關新聞

快訊／高市議會「準時下班」制　蘇貞昌：方便韓市長跑選舉行程

針對高雄市議會通過議會質詢須準時在晚間6點半下班，遭質疑是護航高雄市長韓國瑜，對此，行政院長蘇貞昌回應，議會運作他予以尊重，但高雄議會在國民黨多數運作下所通過的這項決議，讓韓國瑜不是專心市政，而是方便跑其他縣市的選舉行程，直言「內行人一看就知道。」

否認說過「挖石油」　蘇嗆韓：睜眼說瞎話

不見「太平島挖石油」預算　韓國瑜：誰說要挖的？

環團公布「核四海域活動斷層」新事證

爆韓國瑜上酒店　賴坤成：我韓黑首腦

關鍵字：

打臉太平島挖石油韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面