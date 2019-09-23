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上週外資對亞股賣多買少　僅台、陸、韓股市獲加碼

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 上週外資對亞股賣多買少。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會9月利率會議如市場預期調降指標利率，儘管中美重啟貿易談判大門，但在時戰時和前景不確定下，國際資金對於亞洲股市態度再度轉趨保守，上周對亞股賣多買少，多數亞洲股市皆承受強大賣壓。

就上周數據來看，上周僅陸股、東北亞雙雄台韓股市獲外資青睞，其中陸股表現最為亮眼，獲外資連6周買超，單周進帳30.84億美元；台股單周獲外資加碼12.33億美元，表現不俗。值得一提的是，南韓股市終結連7周遭外資賣超窘境，外資轉賣為買，上周亦獲0.64億美元加持。

請繼續往下閱讀...

整體看來，上周亞股受外資賣超影響，同樣跌多漲少，東協的印尼、泰國與菲律賓股市單週跌幅超過2%，而馬來西亞也下跌逾0.31%。統計今年迄今，外資對亞股仍買多賣少，中國大陸、印度、印尼維持前三名不墜，尤其中國大陸以263.52億美元累計買超遙遙領先，惟馬來西亞仍面對18億美元累計賣超壓力。

摩根亞太入息型產品經理張致寧表示，觀察8月以來，包含香港、泰國、印度等國陸續宣布財政刺激政策，印尼與南韓也提出創紀錄政府預算，由於多數國家體質良好，仍是當前最有餘裕提出貨幣與財政措施的區域，因此看好政策紅利釋放將帶動經濟與股市表現

對於東協地區，摩根東協型產品經理張致寧分析，今年東協股市仍將受惠全球景氣緩步成長，外部因素包括美國預防性降息，壓抑美元走勢，東協本身則是股市價值遭低估，且更重要的是東協內需市場仍相當旺盛。

張致寧進一步指出，近期全球央行紛紛降息，但東協市場仍受惠內需成長，且根據過去經驗，聯準會升息偏鴿階段，東協股市表現機會大，因此，近期偏好加碼在金融和選擇性消費產業，另外，受惠於5G成長題材，增加對泰國電信產業的關注

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