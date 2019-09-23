醋夫刺死小王逃20年　「追訴期未過」違規左轉遭逮判14年

▲張男認為妻子劈腿，到小王樓下堵人刺死對方逃亡20年。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名張姓男子20年前懷疑妻子劈腿，跑到三重李姓男子住處樓下堵人，看到李男與妻子共同出現後，氣得拿出預藏的尖刀刺向李男頸部後逃逸，李男送醫後出血性休克不治；而張男逃亡至去年底騎車經過草屯時，因為未2段式左轉遭警方攔下，才發現他是逃亡許久的通緝犯，新北地院法官依照殺人罪半他14年徒刑。

根據判決書，1998年1月張男（現年61歲）懷疑妻子出軌，疑似與李姓男子有一腿，他跑到三重李男住處樓下等，發現李男與妻子共同出現，他隨即上前理論，趁李男轉身要上樓梯時，拿出尖刀刺向李男頸部，導致對方頸動脈遭切斷，送醫後仍傷重不治。

張男犯案後隨即到處躲藏，以打零工維生，直到2018年12月他在南投草屯鎮自以為法律追訴期已過，騎著機車到草屯街上購物，卻因沒有兩段式左轉被警方攔下，起先他還謊報別人身份，但仍躲不過警用小電腦上的照片辨識，張男自知在劫難逃才報上真實姓名，被警方依照殺人通緝解送回新北。

張姓男子辯稱無意殺人僅僅是過失傷害致死，但新北地院法官認為張男有明確殺人動機，且下手之重，明顯會知道後果，認為有殺人不確定故意，且否認犯行，犯後態度不算良好，判刑14年。

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