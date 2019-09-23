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蝦皮也推美食外送服務　與foodpanda、UberEats互拼搶客

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蝦皮購物推出美食外送服務（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物即日起推出期間限定美食外送服務。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

外送美食熱潮正夯，先前曾傳出蝦皮購物也要進軍搶大餅，官方當時沒有正面回應，不過今（9/23）上網站發現平台低調推出美食外送服務，雖然活動為期間限定僅試營運5天，且外送範圍限台北市信義、大安、松山區，但頗有和foodpanda、UberEats等業者對決意味。

蝦皮購物推出美食外送服務，餐點選擇類型包括中西式、異國餐點、健康餐、飲品等，即日起至9/27，用戶訂單成立後，餐點將於1小時內送達，並主打加1元多1件、99元免運，不過外送服務時間為早上10點到下午6點，並非全天，外送範圍也沒有全面開放，僅限台北市信義、大安、松山區，不支援跨區配送，例如信義區店家餐點僅可送至信義圈。

蝦皮購物表示，「致力提升消費購物體驗，嘗試將平台的服務連結用戶的生活，提升用戶購物體驗。近年滑世代崛起、行動商務的便利，加速外送需求提高，因此特別針對上班族多、外送需求高的信義、大安、松山區，推出期間限定『蝦皮美食外送』活動。這次攜手超過50家特選點店家與蝦皮美食外送合作。」僅管這項美食外送服務為短期活動，但在試市場水溫的同時，未來是否成為常態，動向備受外界關注。

依靠美食外送平台解決三餐的人越來越多，帶動起龐大的外送餐點商機，而國內的美食外送業者競爭激烈，除了有foodpanda、UberEats、deliveroo戶戶送等國外業者，還有無快送、啦啦快送等本土業者，其中又以foodpanda、UberEats兩家市佔高。

foodpanda日前分享在台灣深耕7周年成果，其中提到2019年一週的訂單總數已等同成立來前6年的總和；與去年同期相比，每日訂單數年成長高達25倍、合作餐廳數年成長2倍，活躍使用者年成長達20倍。而2016年底進軍台灣市場的Uber Eats，則是指出台灣為亞太區成長最快速的市場，過去1年內不僅合作餐廳翻倍，就連用戶、外送趟次也成長3倍之多。

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