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勞動部把AR／VR科技結合　落實勞工職災安全訓練

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▲▼勞動部把AR/VR科技結合，落實勞工職災安全訓練。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部把AR/VR科技結合，落實勞工職災安全訓練。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)持續過去廣受事業單位愛用VR教材開發之經驗，再次運用AR(擴增實境)及VR(虛擬實境)技術於起重機操作安全領域，開發起重機VR安全教材，包含職場工地危害辨識及職業災害體驗等，並進一步運用AR技術在起重機例行檢點檢查，透過智慧眼鏡進行虛實整合，輔助勞工執行起重機安全檢查作業，並能夠即時將檢查資訊發送後臺，可以減少書面報表與擴充統計分析結果。

勞安所指出，目前完成的相關起重機作業VR製作，包含吊掛重物作業、吊掛搭乘設備搭載作業等，讓學員透過戴在頭上沉浸式頭戴顯示裝置，搭配動作感應，讓學員如親臨工地現場，進行辨識場景事件中的危險事項，及體驗作業中墜落、物料飛落、被撞等職災類型，強化學員們對於職業災害防護重要性的認知。

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另外，勞安所表示，針對起重機檢點檢查需求，可參考相關職業安全衛生法規、起重機具檢點檢查等資料，運用擴增實境技術，在實際場域中使用AR智慧眼鏡，影像辨識吊勾重要關鍵組件，輔助起重機檢查之程序、判定標準等功能，提供勞工一個可融入工作環境的培訓場景，可強化勞工檢查機具的方法與效率。

勞安所說，目前開發的VR程式，可搭配市售hTC Vive、FB Oculus頭戴式VR或簡易Cardboard VR硬體設備使用，AR程式則需配合智慧眼鏡使用。事業單位可善加採用，輔助勞工檢點機械及設備安全，並讓勞工事先了解作業中可能面臨的危害，及學習如何避免職業災害發生。

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