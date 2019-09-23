刑事局首推公益寫真月曆！內外勤精銳盡出　美女如雲超吸睛

記者張君豪／台北報導

刑事警察局23日下午與微風慈善基金會、中華民國國際刑警之友協會跨界合作，共同製作2020年曆，以「刑事警察專業多元能力，型塑專業服務助人」為主題，將12個月份的重要節日搭配刑事警察局專業特色做規劃。這也是刑事警察局史上第一次製作警察月曆、下午2點在刑事局發表、包含警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭、微風集團董事長廖鎮漢、微風集團策略長廖曉喬共同出席參與。

▲刑事局各機關內外勤精銳盡出充當MODEL ，圖為鑑識中心生物科技士蔡寶儀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局內外勤精銳盡出充當MODEL，圖為打詐中心股長邱佩俞 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：公益寫真年曆特別邀請名攝影師林炳存及其工作團隊進行拍攝，耗費約半年左右的時間完成，以刑事局各內外勤機關共25名刑事局警官擔任model，從中挑選12月份12張照片製作月曆。

▲刑事局內外勤精銳盡出充當MODEL，圖偵七大隊偵查正洪丞奇、預防科股長張伊君、公關室偵查員彭帷晴、兩岸科偵查正鄭羽順、偵查科偵查員周文文。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出、這次月曆拍攝希望充分傳達刑警工作專業性、並兼顧人性和溫度，警方分別以「用生命保護生命」、「165反詐騙專線，最佳荷包守門員」、「真理之口，讓是非善惡現出原形」、「刑事局守護，童在一起」、「真心英雄，媽媽妳辛苦「臺灣CSI鑑識英雄」等主題分月份拍攝，希望傳達給民眾警查證像、專業、盡責的正向能量。

▲刑事局內外勤精銳盡出充當MODEL，圖為刑事局除暴特勤隊 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局為了這次警察月曆發表會，也拍攝長達3約3分鐘的花絮影片，除了各單位刑事人員入鏡外，刑事局局長、副局長等人也粉墨登場。局長黃明昭表示，這次跨界合作拍攝年曆，除了參與公益外，希望藉此將刑事工作各種面貌呈現給社會大眾。刑事局表示，公益月曆首刷1500本將由財團法人微風慈善基金會全數認購，並將義賣所得捐贈給公益團體紙風車基金會作公益，希望達到產官合作捐輸公益的功能。

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