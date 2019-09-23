省運費！銀車屁股塞冰箱「繩子+毛毯」搞定　網揭致命錯誤：冰箱毀了

▲ 銀車自載冰箱 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者張嘉晏／綜合報導

搬運大型家具、家電還是找專業的業者處理比較省事和安全。一名網友在路上看到一輛銀車在後車廂卡了一台冰箱，驚悚畫面讓網友們全看傻，也擔心其他駕駛的安全；此外還有專業網友點出車主犯了一個「損壞冰箱」的致命錯誤。

「新款小靈車！」一名網友在臉書「爆料公社二社」中貼出3張照片，只見他今（23日）行經士林泰北高中前時，目擊一輛銀色轎車的後車廂，竟然硬生生塞了一台大冰箱！

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銀車車主為了搬運冰箱，沒有選擇專業搬家公司用貨車載，而是打開自家的後車廂，用一條紅色毛毯墊在冰箱下方，再從車子裡拉繩子出來固定，就這樣讓冰箱凸出車身直接上路，看傻7千多名網友。

▲看起來頗危險，車主這樣恐會吃上罰單。（圖／翻攝自爆料公社二社）

網友們見狀後紛紛表示，「不會翹起來嗎」、「省小錢拿用路人安全開玩笑啊」、「太狂了吧」、「魔術大空間」、「罰單比運費便宜嗎」、「猛一看以為出車禍了」、「半路上脫落，在後面的就倒楣了」、「我以為大體冰箱插入車體」、「 這樣下去我老闆貨運公司怎麼生活」。

不過也有許多人看到這幕後，直覺認為這冰箱若不是要送去報廢，就是壽命不長了，「壞了才這樣搬吧」、「冰箱這樣會壞掉吧」、「不能打橫放」、「冰箱這樣搬應該是毀了」。事實上搬運冰箱時不宜橫放，電器業者的網站中也有表明，因為車子震動的關係，壓縮機裡的冷凍油有可能會流進冷凍系統內，進而造成故障，應該直立搬運為佳。

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