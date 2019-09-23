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星巴克推外送服務！全新「燕麥奶」客製化咖啡來了　10月「買1送1」日期曝光

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▲▼星巴克 。（圖／資料照）

▲星巴克全新導入歐美精品咖啡界蔚為話題的「燕麥奶」。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

為持續穩坐咖啡龍頭寶座，星巴克近來持續端出不同差異化戰略武器，不論是與foodpanda合作開始測試外送服務，還是導入更多咖啡客製化選項，如最新引進的「燕麥奶」，甚至還將開設台灣首間結合「氮氣系列」飲品以及「新鮮現烤麵包」的門市，持續帶給消費者不同體驗。

星巴克原本就有推出外送服務，不過由於人力關係，因此店員仍是以服務現場顧客為主。對此，看到越來越多消費者有外送需求，所以目前已有10家門市開始與foodpanda合作做測試，價格維持不變。業者指出，現階段測試成效不錯，未來不排除導入更多門市。

除了推出外送服務，星巴克也全新導入在歐美精品咖啡界蔚為話題的「燕麥奶」，顧客可在購買任一含奶飲料時加價20元升級，並於即日起全台門市推出「燕麥焦糖瑪奇朵」、「燕麥咖啡漿果那堤」兩款飲品。另於10/1、10/2、10/5推出買一送一優惠活動。

▲▼星巴克 。（圖／資料照）

星巴克指出，本次檔期首度導入「燕麥奶」，其綿密的口感及濃醇的質地使得咖啡喝起來更加滑順，也更凸顯咖啡的醇厚，加上燕麥奶全植物性、低過敏、非轉基因的優點，今年3月底將燕麥奶導入星巴克香港市場大獲顧客好評後，預計也能為台灣顧客帶來更多樣化的客製選擇。

目前星巴克的飲品客製化選項眾多，包括濃縮咖啡、牛奶、豆奶、風味糖漿及風味淋醬與鮮奶油，其中牛奶有分低脂跟全脂，加上最新導入的「燕麥奶」選項，並搭配目前的咖啡飲品，總計超過兩萬多種咖啡飲品變化。

星巴克表示，目前台灣消費者只有1～2%會選擇客製化，大多是調整甜度或冰塊，另也有顧客反應加豆奶有焦香味，因此才再引進「燕麥奶」選項，由於其都需從國外進口且量稀少，所以價格為目前客製化選項最高。而後續還將導入無糖豆奶選項。

另外，為歡慶國際咖啡日，星巴克於10/1與10/2推出星禮程會員好友分享日，活動期間每日11：00～20：00會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。而10/5也推出補班好友分享日，活動當日11：00～20：00期間可享飲品買一送一。

至於85℃最近則新推出兩款新飲品，分別為薑汁奶茶與豆花奶茶，原價皆為55元，嚐鮮期間9/19至9/25全都只要45元。

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