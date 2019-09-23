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小6童挨揍狂滴血！國1女嫌她「口氣差」撂人關KTV霸凌　同夥爽唱歌

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▲▼南韓／小學生KTV集體霸凌。（圖／翻攝自YouTube／김태민）

▲ 小學生被打到不斷流血。（圖／翻攝自YouTube／김태민）

記者陳宛貞／編譯

南韓注重長幼、輩分階級，職場及校園都經常因此發生霸凌事件。京畿道水原市日前便傳出小學生集體在KTV毆打學妹，施暴影片曝光後震驚社會，引起公憤。水原西部警察署23日證實，21日傍晚6時左右，八達區水原站附近一家投幣式KTV發生女國中生集體罷凌國小女學生的事件。

綜合韓媒報導，其中一名13歲加害國中生在臉書上與受害的12歲小學女童聊天，討論到朋友時疑似發生口角，便以對方口氣不佳為由，要求「見面談」。女童聽從她的話出門，與3至5名國中生見面後進到KTV，在包廂內被暴打。

▲ 影片可能引起不適，請慎入。

22日起在網路上瘋傳的影片中可見，要求女童出門的女國中生以手掌用力拍向她的額頭及頭部。此時女童正在流鼻血，不僅佈滿半張臉，還滴到大腿上。但加害學生不以為意，持續對她施暴。影片中除了加害女學生叫囂的聲音，還可聽到有男學生在唱歌。

女童家長22日下午報警，要求懲罰加害者。初步調查顯示，3至5名加害者分別就讀首爾及京畿地區的國中。除了要求受害者出門的女學生，其餘加害者此前並不認識女童。

這則影片曝光後引起網友大力撻伐，23日也有民眾在青瓦台請願網站上留言，稱之為「2006年生學生集體罷凌事件」，要求嚴懲加害者，不到24小時就有17萬2920人附議。只要在下月23日期限前累積超過20萬人附議，政府相關部署就必須出面回應。

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