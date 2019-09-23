影／十一閱兵演習陸空齊發！　坦克車開上北京街頭　民眾：比電影還酷！

記者任以芳／北京報導

▲大陸解放軍現役裝備「99A坦克」停市區馬路中央，待命閱兵演習。（圖／北京市民眾提供）

大陸十一閱兵演習進入最後演練，北京街頭出現壯觀奇景，坦克與老百姓在城市共處。數十台裝甲車和坦克車（23日）開進北京市重要街區，停在馬路中央待命演習。引起好奇民眾圍觀拍照「與坦克車最近的距離。」

▲大陸十一閱兵演練，居民窗外可見，05兩棲步兵戰車開進市區整裝待命。（圖／北京民眾提供）

照片中曝光的都是大陸解放軍現役裝備。05兩棲步兵戰車，解放軍海軍陸戰隊重要武器之一，還有「陸戰之王」之稱的新一代主戰坦克「99A坦克」。難得開進北京市大街，市民從家裡窗戶就能看到，整齊劃一坦克車部隊開進京城「整裝待命。」武警公安嚴守，不準人車靠近通行，還是吸引大批群眾遠距離拍照，「以前都是看電影，第一次近距離看坦克車，覺得很震撼！」

▲大陸十一慶祝活動演練，天安門廣場閱兵方隊。（圖／翻攝 央視）

軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平日前也表示，根據慣例，今年大陸國慶將在天安門舉行盛大的閱兵式，「參閱規模、亮相方隊、武器裝備上會有新亮點」，現役國產化武器也將亮相。整體閱兵方隊，經過軍改，陸、海、空、火箭軍、戰略支持部隊，按照軍兵種的劃分，整個閱兵規模，應該更大。宋忠平說，「應該是新中國成立70年來規模最大的一次閱兵」。

大陸國務院也公布，相較50周年、60周年閱兵，今年活動規模會更盛大，全因為中國大陸的「新型大肌肉」；先前已曝光的裝備，包括殲–20隱形戰機、運–20大型運輸機、火箭軍部隊，東風-41型洲際彈道導彈都可能首度亮，其中，東風-41型導彈被外界視為最有利武器。

▲配合「十一閱兵」北京長安大街和附近道路封鎖 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國慶70周年閱兵演習，動員人數號稱「史上最多」，首次預演超過30多萬參與，借調其他省份公安警力。預演期間和國慶活動當日，北京公安局也發布消息，要求下周三(10月2日)前，不得使用「低慢小」航空器，包括航拍機、滑翔傘、航空模型、熱氣球。