南投雙龍、瑞龍2新舊景區展「心」貌　實現人本友善觀光

▲南投縣長林明溱（中）6日會勘信義鄉雙龍吊橋。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

目前正在興建，位於南投信義鄉秘境雙龍瀑布的雙龍七彩吊橋，全長342公尺、深110公尺均為全台之最，其施工進度已達9成，近日橋面已近完成。縣長林明溱23日在縣務會議責成觀光處，除眾所矚目的雙龍七彩吊橋新建工程須盡善盡美，也積極推動瑞龍瀑布景觀園區改善工程，將階梯步道改設為緩坡步道，打造「以人為本，貼心友善」觀光服務設施。

南投縣府斥資5500萬元，打造全台最長342公尺、最深110公尺的雙龍七彩吊橋，兩端高差達20公尺，每50公尺橋面變換一種顏色，走在其上不僅可盡攬上下層雙瀑的美景，更可讓遊客挑戰時心中瞭然行走距離，最快年底前完工。

▲雙龍七彩吊橋，橋面已近完工。

林明溱表示，雙龍瀑布兩端將會有完善的觀景平台，同時做為控制登橋人數的等候區，而從接駁車終點到吊橋起點將規劃完善的無障礙空間步道，完全捨棄階梯設計，為的就是要讓遊客能真正安步當車自在安適的登橋賞景。

此外，2018年初整建重新開放的竹山鎮瑞龍瀑布，由於步道距離適中，而且負離子濃度是溪頭的3倍，已經成為縣內健行休憩新熱門景點。惟步道多為陡峭階梯，安全性及行走難度對想要親近的年紀稍長者都是阻力，而觀景平台也離瀑布稍遠，賞瀑視野略有缺憾。

林明溱說，縣府已再積極推動瑞龍瀑布改善工程，除了將伸展延長賞瀑平台的深度，讓遊客能更輕鬆觀瀑，通往瑞龍瀑布的現有階梯步道，也會全部改成更安全的緩坡步道，努力實現「以人為本，貼心友善」觀光服務設施的理念。

▲竹山鎮瑞龍瀑布園區，縣府積極推動將步道改設為緩坡，友善年紀稍長者。

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