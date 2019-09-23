從機上盒走到平台　凱擘「A1」主攻智慧家庭經濟、要把年輕人吸回電視前

▲凱擘推出「A1」平台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

凱擘大寬頻今（23）日宣布推出「A1」開放平台，在機上台當中整合了上百台的有線電視頻道、OTT影音，以及YouTube內容等；此外，機上盒搭配的遙控器上，還搭載了Google語音助理Google Assistant，讓你不用再輸入頻道數字，「用說的」就可以找到自己想要看的頻道內容。

凱擘總經理王鴻紳指出，現代人不是不看電視，而是不看「不好看的電視內容」，因此年輕人紛紛的轉向網路影音內容的懷抱；而為了把這些年輕人重新吸回電視前面，凱擘便推出了搭載Android TV的A1平台，內容不僅有凱擘既有的有線電視內容，還額外搭載了myVideo、愛奇藝、Line TV等OTT影音內容服務。

▼A1機上盒所搭配的遙控器支援Google語音助理語音辨識功能，想看什麼內容「用說的」就可替你找。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，透過Android TV的開放平台，A1機上盒還可提供數千種來自Google Play、YouTube，以及各種應用服務的熱門影音及遊戲內容。值得注意的是，凱擘也與Google合作，將Chromecast內建在機上盒中，讓習慣將手機內容投放到電視螢幕上的使用者，不再需要額外購買Chromecast裝置，即可享有一樣的便利服務。

為了歡慶A1上市，凱擘也推出了早鳥方案；自10/1起，凡新申辦「120M（含）以上光纖上網+HD99高畫質套餐」方案，即可免費搭配A1及藍牙聲控遙控器，並同時擁有myVideo月租超過17,000部影劇作品免費看到飽的好康。

另外，為了滿足重度影音使用者需求，凱擘也同步推出1G超高速光纖上網，10/1起新申辦用戶可以每月999元優惠價，即可將A1及藍牙聲控遙控器帶回家。