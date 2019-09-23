台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

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台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆六千　曝必搶第1鍋：超鮮

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台南牛肉湯。（圖／資料照）

▲台南的溫體牛肉湯相當有人氣。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南有美食之都的稱號，便宜大碗又好吃的各種小吃，吸引許多人前往品嘗，也因此讓不少店家變成排隊名店，其中，牛肉湯更是必吃美食。一名網友就發文表示，台南牛肉湯一間一間吃覺得有點慢，他想直接吃看看台南牛肉湯之霸，忍不住向其他網友問卦，「您心中台南牛肉湯之霸是哪間？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「您心中台南牛肉湯之霸是哪間？」文中表示，他戒不吃牛肉5年了，「台南牛肉湯一間一間吃覺得有點慢，想直接吃看看台南牛肉湯之霸，麻煩推薦一下您心中的霸主給小弟見識！」

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▲▼台南冬季旅遊大補帖，梅嶺、落羽松、關子嶺、牛肉湯、虱目魚。（圖／翻攝自台南市政府觀光局）

▲不論是在地人還是觀光客，都甘願為早起排隊吃牛肉湯。（圖／翻攝自台南市政府觀光局）

看到貼文後，許多網友紛紛大推心中第一，「文章一級棒，也推外地人來吃」、「阿裕牛肉鍋有點貴但是湯好喝」、「旗哥才真的沒得比吧，湯頭我喜歡」、「永康王家屌打任何巷口」、「永康有幾家不錯的，重點是要吃五花肉湯」、「仁德區好味道牛肉湯、阿安牛肉湯。」

其中，不少人都對「六千牛肉湯」讚不絕口，「六千，凌晨4點乖乖去排一次吧」、「六千，排好排滿，我都搶第一鍋」、「六千，一定要喝第一鍋，推推」、「六千，比永樂、阿牛仔、阿美、文章好喝」、「六千真的讓我印象深刻，行程不急真的值得一吃。」

▲台南牛肉湯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲許多人大推六千牛肉湯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

還有網友在留言處分析，「人數夠，口袋夠深我會推薦吃劉家莊；阿裕蔬果湯頭也不差，但要和人排隊太累了；有人不吃牛的話，吃永林也不錯，環境相對衛生；劉家莊記得要點燒肉盤，牛舌偏弱是唯一缺點；六千太累了，東門路新鮮牛肉湯就很好吃；重CP值就去好市多旁的阿寶，不用到安平擠。」

一名網友則是在PTT同板回該篇文章，說他對牛肉湯小有研究，推薦幾家比較有印象的，分別是「1.六千」、「2.文章」、「3.康樂街」、「4.西羅殿」、「5.盛牛肉湯」、「6、本土吉牛肉湯」、「7、鴻品牛肉湯」。他也透露六千排第一的原因，「最好吃的小弟認為還是六千的第一鍋湯，牛肉鮮味與鐵質感無法言語，據說是用牛骨與牛肉燉煮數小時做成」、「但要保證吃到的話要凌晨四點拿號碼牌，第二鍋之後就非常普通，湯的色澤超淡，不賣其他料理是缺點。」

據悉，台南是清燙牛肉湯的發源地，當日現宰的溫體牛肉鮮甜軟嫩、沒有腥味，儘管許多店家的營業時間與大部分人的日常作息不相符，但大家還是願意摸黑排隊。

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