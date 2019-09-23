　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普悠瑪翻車案將屆1年！　司機尤振仲周四首度出面說明案情

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼尤振仲下跪。（圖／東森新聞）

▲普悠瑪事故案司機尤振仲曾去罹難者靈堂下跪致歉。（圖／東森新聞）

記者賴文萱／台北報導

去年發生的台鐵普悠瑪翻車事故，釀18人罹難、267人輕重傷，就在即將屆滿1年之際，司機尤振仲周四將在律師陪同下，首度親自出面說明案情並回應外界問題。另外，運安會日前也重新檢視普悠瑪案相關資料、證物，24日將對外說明是否重啟調查。

普悠瑪翻車案將屆滿1年，司機尤振仲被宜蘭地檢署依過失致死起訴，也遭台鐵懲處被記1大過、2小過，並廢除鐵路列車駕駛執照。在案發後至今，因醫生評估仍需靜養，尤振仲尚未親自對外說明案情，僅透過律師發表「939字聲明」，強調完全無法接受人為超速的認定。

請繼續往下閱讀...

▲▼普悠瑪事件司機員尤振仲律師記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲尤振仲因醫生評估需靜養，過去曾透過委任律師召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

今尤振仲委任律師閻道至、陳湘傳發出採訪通知，預計將在周四上午召開普悠瑪列車翻覆事件記者會，當天尤振仲本人將在律師陪同下，首度公開說明並回應外界問題。當天被害人家屬董家代表及台鐵產業工會也會出面發言。

另外，被害人家屬期盼運安會成立後能重啟普悠瑪案調查，日前運安會已與鐵道局及宜蘭地檢署進行相關物證盤點、交接，其中，關鍵的行車紀錄器尚未解讀，若能回復列車控制與管理系統 （TCMS），才能檢視記憶卡中是否有新事證，成為是否重啟調查的重要關鍵。運安會24日也將召開記者會公布審視結果，說明最終是否重啟調查。

ET快訊
這2款App會偷開錄音！害手機狂掉電　慘遭Google下架
打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認
阿公留下66年10萬支票！網：當年日薪才100
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

志工清屋「足用心」 獨居長者「足甘心」

屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

國家防災日救災演練　慈濟展現賑災支援實力

廣告包裝淡化危害　電子煙對年輕族群誘惑力大

工研院研發無人機國際揚名　「全亞洲唯一」入圍中東國際大賽

美籍專家談人道救援集體行動和社區復原力

日籍教授籲注意　持續性環境變遷對減防災影響

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

志工清屋「足用心」 獨居長者「足甘心」

屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

國家防災日救災演練　慈濟展現賑災支援實力

廣告包裝淡化危害　電子煙對年輕族群誘惑力大

工研院研發無人機國際揚名　「全亞洲唯一」入圍中東國際大賽

美籍專家談人道救援集體行動和社區復原力

日籍教授籲注意　持續性環境變遷對減防災影響

最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

米蘭時裝周／木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

李偉文／3C眼的保健！受傷很難復原的視網膜與黃斑部

咘咘規定「麥片牛奶分開放」　修杰楷傻眼：她對我很嚴厲

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

流浪漢失去家園愛犬又走失　狗狗重逢激動飛撲：怎麼現在才來

店面搶曝光吃「麥當勞」豆腐　周邊房價硬是高2成　

每天都被貓咪「幹走棉被」！　牠緊咬抽走...媽無奈：我都感冒了

日職／王柏融連9場未先發　陳冠宇連7場無失分

生活熱門新聞

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞12..

忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生..

等紅燈被閃瞎！前方外送員偷牽愛..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

公車站巧遇仙氣正妹...正面卻..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

45年建弘書局熄燈！店員哽咽鞠..

泡麵免熱水吃法！網：味道更香更..

中壢鹹酥雞開箱餓炸！內行大推「..

妻每天煮消夜被尪狂吼　氣炸：以..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

小資女月薪僅30K　拚10年存..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

「怎滿街外送？」　他點出23K..

更多熱門

相關新聞

國慶放4天！台鐵9/25開搶、高鐵推好玩卡

陸客來台不斷限縮，交通部觀光局自9月至12月推出秋冬補助，祭出新台幣36億元搶救國旅市場，接著國慶連假又即將到來，從10月10日至10月13日一連放4天假，快把握假期玩一波！台鐵國慶車票自9月25日零時起開搶；高鐵至年底前則推好玩卡聯票拼國旅。

1張老照片　讓老高雄人淚流滿面

吳子嘉質疑台鐵弊案　檢：喚大眾注意公益

台鐵列車長10至12月配戴「防身噴霧」

狂風吹落樹枝掛電車線　台鐵花蓮一度延誤

關鍵字：

普悠瑪事故台鐵台鐵事故尤振仲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面