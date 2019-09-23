普悠瑪翻車案將屆1年！　司機尤振仲周四首度出面說明案情

▲普悠瑪事故案司機尤振仲曾去罹難者靈堂下跪致歉。（圖／東森新聞）

記者賴文萱／台北報導

去年發生的台鐵普悠瑪翻車事故，釀18人罹難、267人輕重傷，就在即將屆滿1年之際，司機尤振仲周四將在律師陪同下，首度親自出面說明案情並回應外界問題。另外，運安會日前也重新檢視普悠瑪案相關資料、證物，24日將對外說明是否重啟調查。

普悠瑪翻車案將屆滿1年，司機尤振仲被宜蘭地檢署依過失致死起訴，也遭台鐵懲處被記1大過、2小過，並廢除鐵路列車駕駛執照。在案發後至今，因醫生評估仍需靜養，尤振仲尚未親自對外說明案情，僅透過律師發表「939字聲明」，強調完全無法接受人為超速的認定。

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▲尤振仲因醫生評估需靜養，過去曾透過委任律師召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

今尤振仲委任律師閻道至、陳湘傳發出採訪通知，預計將在周四上午召開普悠瑪列車翻覆事件記者會，當天尤振仲本人將在律師陪同下，首度公開說明並回應外界問題。當天被害人家屬董家代表及台鐵產業工會也會出面發言。

另外，被害人家屬期盼運安會成立後能重啟普悠瑪案調查，日前運安會已與鐵道局及宜蘭地檢署進行相關物證盤點、交接，其中，關鍵的行車紀錄器尚未解讀，若能回復列車控制與管理系統 （TCMS），才能檢視記憶卡中是否有新事證，成為是否重啟調查的重要關鍵。運安會24日也將召開記者會公布審視結果，說明最終是否重啟調查。