快訊／肯亞校舍倒塌7死！殘骸壓上身「學童爆哭求救」　居民徒手開挖救人

▲ 外傳數十人受困。(圖/翻攝自推特@StJohnKenya)

記者詹雅婷/綜合報導

肯亞首都奈洛比(Nairobi)一間學校23日上午發生倒塌意外,造成7名學童死亡。稍早一度傳出數十人受困的消息,根據肯亞政府的最新說法,目前已有57名學生被送往當地醫院治療。校舍倒塌的原因仍有待釐清。

綜合nairobinews、the citizen等外媒報導,該棟2層樓高的校舍當地周一上午接近7時左右發生倒塌意外。根據St John Ambulance在推特上傳的現場畫面,許多搜救人員已趕到現場救援,搬開瓦礫石堆,把受困的孩童救出來。

事發當下,許多小學生正在倒塌的教室裡頭,但位在一樓的高年級學童教室受到的衝擊最大,裡面有許多6年級至8年級的學生。根據目擊者的說法,「有些孩子成功逃跑了,但沒有老師在他們身邊,我們正試著把他們找回來。」

另據鏡報報導,在校舍倒塌的消息傳出後,數十位當地居民來到現場協助搜救,徒手開挖,把埋在廢墟裡的孩子救出來,現場傳出孩童的陣陣哭聲。現場畫面顯示,在殘骸之下明顯可見書包、課本、便當盒等個人物品。

目前已有許多家長來到現場,一名婦女望著校舍殘骸哭倒在地。校方表示,校舍倒塌的原因很有可能是修建中的汙水管道,它的位置就在教室後方,可能不慎削弱建築物的地基。

Seven pupils dead, several injured after a classroom collapsed at Previous Talent Academy in Dagoretti. pic.twitter.com/7CROPaLD2P