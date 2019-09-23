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快訊／肯亞校舍倒塌7死！殘骸壓上身「學童爆哭求救」　居民徒手開挖救人

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▲▼ 肯亞首都奈洛比（Nairobi）一間學校23日上午發生校舍倒塌意外。（圖／翻攝自推特@StJohnKenya）

▲ 外傳數十人受困。（圖／翻攝自推特@StJohnKenya）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞首都奈洛比（Nairobi）一間學校23日上午發生倒塌意外，造成7名學童死亡。稍早一度傳出數十人受困的消息，根據肯亞政府的最新說法，目前已有57名學生被送往當地醫院治療。校舍倒塌的原因仍有待釐清。

綜合nairobinews、the citizen等外媒報導，該棟2層樓高的校舍當地周一上午接近7時左右發生倒塌意外。根據St John Ambulance在推特上傳的現場畫面，許多搜救人員已趕到現場救援，搬開瓦礫石堆，把受困的孩童救出來。

事發當下，許多小學生正在倒塌的教室裡頭，但位在一樓的高年級學童教室受到的衝擊最大，裡面有許多6年級至8年級的學生。根據目擊者的說法，「有些孩子成功逃跑了，但沒有老師在他們身邊，我們正試著把他們找回來。」

另據鏡報報導，在校舍倒塌的消息傳出後，數十位當地居民來到現場協助搜救，徒手開挖，把埋在廢墟裡的孩子救出來，現場傳出孩童的陣陣哭聲。現場畫面顯示，在殘骸之下明顯可見書包、課本、便當盒等個人物品。

目前已有許多家長來到現場，一名婦女望著校舍殘骸哭倒在地。校方表示，校舍倒塌的原因很有可能是修建中的汙水管道，它的位置就在教室後方，可能不慎削弱建築物的地基。

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