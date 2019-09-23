影／收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬　他「出庭眼神死」拒認罪

地方中心／高雄報導

知名直播主連千毅接連陷入開槍、砸店等風波，22日被檢察官聲請羈押，而法官23日認為他有勾串滅證之虞，因此裁定收押禁見，此外，稍早他被收押2大的理由也隨之曝光。

▲連千毅收押禁見。（圖／地方中心攝）

法官表示，連千毅在訊問時否認犯行，但經證人即共同被告等人證述、監視器影像畫面、改造手槍2支、子彈35顆等物扣案為憑，足認被告涉犯上開罪嫌重大；又被告與共犯對於案情重大事項供述不一，並有共犯於員警搜索扣押之際企圖湮滅證據，復有其他共犯在逃，有事實足認有勾串滅證之虞。

此外，法官認為，連千毅17日、19日反覆實施2次恐嚇危害安全的犯行，第二次更是公然持槍射擊，已有事實足認有反覆實施恐嚇危害安全犯罪之虞，具有羈押之原因。

另外，法官也表示，審酌被告及共犯公然聚眾衝突，復在道路上公然持槍射擊，無視社會秩序，顯對社會治安影響重大，衡量被告所涉犯罪對於社會危害性之公益維護，以及被告人身自由之限制程度，本院認若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續刑事訴訟程序之順利進行及達到預防再犯之目的，具有羈押之必要，因此裁定被告羈押並禁止接見通信、受授物件。

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