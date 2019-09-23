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不能讓黃偉哲太「涼」　市議會決議出席議會要17:30才能下班

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▲台南市議會召開期會程序委員會，決議比照高雄市議會，但讓市長黃偉哲到下午5時半就能「下班」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會召開期會程序委員會，決議比照高雄市議會，但讓市長黃偉哲到下午5時半就能「下班」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

高雄市議會決議市長施政報告與質詢等議程均最晚在下午6時30分結束，除引來高市民進黨團痛批，行政院副院長陳其邁更說「時間到了就下班，哪有這種涼缺？」，台南市議會9月23日召開期會程序委員會，決議讓市長黃偉哲到下午5時半就能「下班」。

台南市議會訂於10月4日起展開第3屆第2次定期會，於9月23日上午召開程序委員會討論議程。擔任程序委員的台南市國民黨團書記長蔡育輝指出，他看到媒體報導，指高雄市議會決議市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6時30分就要散會，引來民進黨團痛批「是避免草包被考倒！」，行政院副院長陳其邁在接受媒體訪問時更宣稱，「現在的公職或市議員都應該很真誠為人民服務，時間到了就下班，哪有這種涼缺？」

蔡育輝說，雖然他已經是被公認是最認真開會的「議會模範生」，但是看完這則新聞報導後，他還是立刻做深刻的反省，依照行政院副院長陳其邁的標準，前2屆市議員及前市長賴清德都是佔到「涼缺」，上次定期會黃偉哲市長也依照往例，施政報告及質詢都是到下午1時多就結束，實在太涼了！所以台南市議會應該立做悔改。

在蔡育輝的建議下，定期會開議當天的第4項議程：市長施政總報告，決定調整為第6項議程，為當天議程的最後1項，不過各縣市議會的議程都是在下午5時30分結束，程序委員會認為高雄市議會是為「卡韓」，但南市議會不需要「卡黃」，最後還是做出通融，議程仍訂在下午5點30分結束。

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