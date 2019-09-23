幫派背景直播主全列管！　刑事局長黃明昭：違法失控就報檢偵辦

記者張君豪／台北報導

刑事局長黃明昭23日下午受訪針對近來「直播主之亂」警方因應作為提出舉體說明：警政署陳署長已通令全國各警察局針對轄內各直播主，只要涉及包含因買買糾紛導致聚眾嗆聲、鬥毆等不法行為採取檢肅掃蕩作為，未來只要直播主有這類違法失控行為，警方會立即報請檢察官指揮以利檢肅偵辦。

▲刑事局長黃明昭針對警列管直播主方式進行說明。（圖／記者張君豪翻攝）

黃明昭強調，全台各縣市直播主的資料，他已要求各地警方在23日下午各警局下班前，要彙報統整到刑事警察局。警方未來會依據調查的情形，若直播主有違法失序行為，會請各地地檢署來指揮偵辦，「我們主要是調查今年以來、直播主有違法案件一定究辦。」

黃明昭說，像屏東直播主糾紛押走對象打傷丟包、高雄兩方直播主糾紛衍生鬥毆槍擊事件，在在顯示網路直播主有失控的情況。目前警政署通令全國各地警局，針對包含有幫派背景的直播主，以及直播銷售過程常有消費糾紛、嗆聲醞釀約鬥傾向的直播主，未來將針對這兩類直播主鎖定監控。他表示，警方未來執法，不會干預一般正常做生意買賣的良善直播業者，也請民眾放心。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！ 徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

►內鬼通報17竊電大戶緊急停工 檢警設局邀稽查授課再揭真面目



►招待泰美旅遊可賺10萬？ 運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG