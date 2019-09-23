影／恪守「一中原則」　索國外長見王岐山：支持一帶一路

記者馬叔安／綜合報導

索羅門群島日前與中華民國斷交，並與大陸於21日建交後，該國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）23日在中南海與大陸國家副主席王岐山會面。馬內列表示，索方將恪守一個中國原則，支持「一帶一路」建設。王岐山則說，索羅門群島政府承認一個中國原則，是順應世界歷史潮流的正確決斷。

▲大陸與索羅門群島吉日前舉行建交儀式。（圖／翻攝新華社）

根據大陸外交部網站，王岐山表示，在中華人民共和國成立70周年到來之際，中索兩國建立正式外交關係，意義重大，索國是南太重要海洋島嶼國家，在中索外交關係保障下，雙方政治、經濟、社會、文化和生態文明等各領域合作將全面展開，為兩國人民帶來實實在在的利益。

▲大陸外交部長王毅21日同索羅門群島外長馬內列在北京舉行會談並簽署《中華人民共和國和索羅門群島關於建立外交關系的聯合公報》。（圖／翻攝自《新華社》）

馬內列說，轉達了總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）對習近平主席和李克強總理的問候，祝賀新中國成立70周年。他表示，索中建交為兩國關係全面發展鋪平了道路。

索羅門群島（16日）宣布與台灣斷交，五天後火速與大陸「建交」！大陸國務委員兼外交部長王毅（21日）預計晚上六點後，在北京與索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）簽署兩國關於建立外交關係的聯合公報。

►影／中索正式建交！ 兩國簽署「外交聯合公報」

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