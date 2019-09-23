永豐銀吹哨者張晋源　遭永豐金控告背信、隱匿資產價值　

▲永豐銀前總經理張晋源。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

永豐金及永豐銀行今天召開記者會，指控永豐銀前總經理張晋源，當初擔任出售子行美國遠東銀行專案負責人時，疑似有隱匿實際的資產價值，將依違反金控法及銀行法控告張晋源背信罪。

永豐金及永豐銀行表示，自2016年10月起，基於金管會民眾陳情來函及金控董事會要求，歷經近三年進行相關釐清及調查，於今年6月間經訴訟取得財務顧問公司摩根士丹利提供之郵件，並逐一檢視，發現當時專案負責人永豐銀行前總經理張晋源，刻意隱匿實際出售資產之價值，涉有未有於董事會中充分揭露FENB高達6,928萬美元的「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，合計約當新台幣21.5億元。

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此案的財務顧問摩根士丹利受到永豐銀委託，未善盡顧問職責及善良管理人的應盡的義務，所以永豐金認為，造成永豐金、永豐銀出售美國子公司給Cathay只有3.53億美元，確實造成公司的股東權益嚴重受損，因此向摩根士丹利求償21.5億元，至於張晋源的民事部分則視案件發展，提起民事求償。

根據永豐銀調查，張晉源在項臨時董事會報告FENB交易案時，未將「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」列入出售的資產，但是卻有向買家均有揭露這兩筆價值，顯示其自始即知悉這兩筆的價值，卻刻意隱匿董事會；此外張晋源在整個交易案中，竟要求專案小組違反公司規範，使用私人郵件處理本交易案，且不僅事後未告知，也拒絕相關紀錄，Cathay已經在2016年6月30日董事會通過本交易案，卻聲稱買賣雙方必須在7月8日同日召開董事會，並且不固當時是颱風假處理程序不公。

外界傳言，張晋源是之前永豐銀三寶案的吹哨者，今日被永豐銀告背信罪，引發外界討論。針對外界質疑，永豐銀是否「挾怨報復」，永豐銀表示，2016年金管會收到檢舉永豐銀賤賣美國子行，當時張晋源還不是吹哨者；另即便他是吹哨者，若有行為危及股東權益，公司還是應該要提告。