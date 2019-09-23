金髮妹踩新鞋亮相...哀嚎一整晚！　隔天照片中發現「超尷尬囧境」

▲鞋子穿反了。（圖／翻攝自推特、ins／@GeorgiaH15_、ayleighmcgheex）

記者黃心瑀／綜合報導

英國女子艾利（Ayleigh McGhee）先前回到家鄉格拉斯哥（Glasgow）參加派對，但途中她一直覺得腳上的新鞋跟她的腳很不符，讓她又痛又不舒服，甚至還跟朋友抱怨這雙鞋子；但隔天，她竟然在前一晚的照片上有驚人的發現，因為這雙鞋子並不是太緊或是設計不佳，只是她把左右腳穿反了，才會如此的痛苦。

根據《鏡報》報導，原本應該是一個火熱、野性的夜晚，卻因為腳痛全部都毀了！艾利14日時精心打扮，還穿著新的高跟鞋前往參加一場派對，不過整個晚上她都覺得腳非常疼痛，連走路都有困難，但她還是堅持到派對結束。

當時的艾利單純的認為，腳痛只是因為新鞋不合腳，應該是太緊或是設計不佳才讓她那麼不舒服，但隔天知道真相之後的她大崩潰，因為從頭到尾根本不是鞋子的問題，而是她把鞋子「穿錯了腳」，導致腳的大拇指幾乎裸露在鞋底外。

艾利的朋友將這件蠢事PO到推特上，意外獲得大家的關注，而從推文裡的照片也可以看到，主角艾利穿著連身窄裙，手上拿著蛇皮包包，但腳上蛇皮文的高跟鞋看起來卻超彆扭，仔細觀察還能發現，她的腳踝部分以不正常的狀態彎曲，而大拇指則是幾乎沒在鞋底上，全身的重量都只能靠其他部分支撐，也難怪她的腳會痛一整個晚上了。