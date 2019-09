金髮妹踩新鞋亮相...哀嚎一整晚！　隔天照片中發現「超尷尬囧境」

▲鞋子穿反了。(圖/翻攝自推特、ins/@GeorgiaH15_、ayleighmcgheex)

記者黃心瑀/綜合報導

英國女子艾利(Ayleigh McGhee)先前回到家鄉格拉斯哥(Glasgow)參加派對,但途中她一直覺得腳上的新鞋跟她的腳很不符,讓她又痛又不舒服,甚至還跟朋友抱怨這雙鞋子;但隔天,她竟然在前一晚的照片上有驚人的發現,因為這雙鞋子並不是太緊或是設計不佳,只是她把左右腳穿反了,才會如此的痛苦。

根據《鏡報》報導,原本應該是一個火熱、野性的夜晚,卻因為腳痛全部都毀了!艾利14日時精心打扮,還穿著新的高跟鞋前往參加一場派對,不過整個晚上她都覺得腳非常疼痛,連走路都有困難,但她還是堅持到派對結束。

當時的艾利單純的認為,腳痛只是因為新鞋不合腳,應該是太緊或是設計不佳才讓她那麼不舒服,但隔天知道真相之後的她大崩潰,因為從頭到尾根本不是鞋子的問題,而是她把鞋子「穿錯了腳」,導致腳的大拇指幾乎裸露在鞋底外。

艾利的朋友將這件蠢事PO到推特上,意外獲得大家的關注,而從推文裡的照片也可以看到,主角艾利穿著連身窄裙,手上拿著蛇皮包包,但腳上蛇皮文的高跟鞋看起來卻超彆扭,仔細觀察還能發現,她的腳踝部分以不正常的狀態彎曲,而大拇指則是幾乎沒在鞋底上,全身的重量都只能靠其他部分支撐,也難怪她的腳會痛一整個晚上了。

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feetthis lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ