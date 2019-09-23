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大拇指狂顫「腫到發紅變形」！美甲店修甲「手上有傷」　地方媽媽差點要截肢

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記者黃心瑀／綜合報導

很多人會為了愛美到美甲店做指甲，不過這個行為卻存有潛在的危險。美國媽媽夏普（Jayne Sharp）先前去了一間美甲店修指甲，但回家之後卻發現右手的大拇指在顫動，並開始紅腫發疼，緊急就醫之後才發現，原來她患有壞死性筋膜炎，若是被診斷錯誤，很有可能會就此失去手指或手臂。

根據《太陽報》報導，夏普日前去了田納西州一間名為「Jazzy Nail Bar」的美甲店修甲，但就在回家之後，她右手的大拇指卻開始不停地顫動，而且開始出現發熱、疼痛的感覺，到醫院檢查之後才發現，她竟然患有壞死性筋膜炎，而且非常的嚴重。

罹患壞死性筋膜炎已經夠慘了，但夏普同時還有糖尿病，這使她的病情更容易惡化，整隻手呈現紅腫變形的狀態。夏普的主治醫生喬杜里（Udit Chaudhuri）表示，如果沒有被正確診斷，夏普很有可能會失去手指或是手臂，基本上就是因為病患的皮膚有傷口，造成細菌從該處侵入然後進入血液當中。

夏普在接受診斷後，經歷了好幾次的手術，才將自己的手指和手臂保住，而她的生活也發生了大改變，現在甚至不能用牙線剔牙。報導中指出，美甲店遭到夏普投訴後，通過了州政府的檢查，並未發現任何有關衛生上不良的問題；壞死筋膜炎極為罕見，每年罹患的人數不到2萬人，若是免疫系統較弱的人更容易遭受感染。

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