酒駕追撞2車3人傷　彰化縣議員蕭如意道歉：我錯了

▲蕭如意酒駕追撞前車，3人受傷送醫。（圖／翻攝自Facebook／田中人）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨籍彰化縣議員蕭如意，22日晚間7時許在社頭鄉員集路3段250巷口酒駕追撞前方綠燈起步的2輛自小客車，造成3輛車損毀、蕭如意及前方駕駛受傷送醫，被警方依「公共危險罪」移送法辦，蕭如意事後也發聲明稿向大眾抱歉，「我做了最不好的示範，對不起，我錯了。」

蕭如意在上午透過彰化縣警局公關室發聲明稿，「本人對於108年9月22日晚間7點多，在田中鎮員集路三段，因酒後駕車追撞前方2部轎車一事，十分自責內疚。昨天雖然是假日，我仍然不敢懈怠，繼續做選民服務，但實在不忍心要求同仁取消休假陪同。身為彰化縣議員，我必須公開對社會大眾與受波及的民眾，致上最誠摯的歉意，對不起，我錯了」。

▲蕭如意酒駕追撞前車，3人受傷送醫。（圖／翻攝自Facebook／田中人）

據悉，當時路口的號誌剛轉為綠燈，兩輛轎車剛準備起步，就遭蕭如意從後方追撞，第一輛轎車駕駛沒有大礙，第2輛轎車駕駛則頭部受傷流血，蕭如意本人也有受傷的情況，現場3輛轎車也受損嚴重，可見當時撞擊力道不小，救護人員抵達後則立刻將3人送醫治療。

警方後來派人到醫院替3人進行酒測，發現僅有蕭如意測出酒精反應，基於偵查不公開原則，無法透露酒精濃度及詳細肇事原因，依「公共危險罪」將蕭如意移送法辦。

蕭如意64歲，曾經擔任過2屆鄉長及議員等職務，是彰化重量級資深的民意代表，平日都是自己開著白色自小客車到議會開會，若遇到需要跑行程，都會請助理幫忙代駕，沒想到因為體恤助理辛勞，酒駕開車上路，卻遇上追撞車禍事故，也讓彰化縣國民黨籍酒駕議員繼柯振杯後再添一員。

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