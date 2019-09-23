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愛犬走失！這對夫妻辭工作+買夜視鏡+寵物追蹤相機　花57天找回

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▲▼Verne King。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

▲金恩夫妻倆出遊時發現凱蒂走失。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國華盛頓的夫婦卡羅爾．金恩（Carole King）和凡爾納．金恩（Verne King）先前外出旅遊4天，期間當他們回到蒙大拿州卡利斯佩爾的一間寵物友善酒店時，意外發現他們的7歲邊境牧羊犬凱蒂（Katie）不在房間裡，凱蒂推測是被當時的雷雨嚇到而奔出。

據《紐約時報》報導，酒店櫃台人員表示，幾個小時前，確實有看到一隻狗非常匆忙的跑出，這讓夫妻倆聽了相當錯愕，因為該酒店位於靠近冰河國家公園的野外，四周擁有大片森林及田野，完全不知道到底該從何找起。接下來的57天，夫妻倆決定展開積極搜索，他們購買了夜視鏡、動物追蹤專業相機，並從位於華盛頓東部的自家農場中帶來「馬糞」，金恩太太更辭去了原本擔任郵差的工作。

▲▼Verne King。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

▲金恩太太為了找回凱蒂，決定辭去工作。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

金恩先生表示，凱蒂失蹤當天，他們在酒店附近找到清晨四點，卻仍然一無所獲，「我每天晚上睡覺都覺得非常不安，無時無刻都在想凱蒂今天有吃飯嗎？有沒有著涼？」夫妻倆更印製了凱蒂的照片，並貼在附近的路燈及投入每戶人家的郵箱中，他們也將凱蒂的照片上傳至Facebook中寵物遺失的頁面中，希望所有人都能夠一起尋找凱蒂。

由於金恩先生先前曾擔任過洛杉磯的執法人員，他拿出了「辦案精神」，檢查了所有廢棄的建築物，並搜遍田裡的土來查看是否有狗糞。然而，經過幾周的搜尋卻仍無下落，金恩先生決定採取更積極的措施，他們訂購了兩台野生動物研究人員使用的攝影機，可以在動物經過時錄下影片，他們也設下食物陷阱，透過放置凱蒂喜歡的奶酪棒，希望能把牠引到籠子裡。

▲▼Verne King。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

▲金恩夫妻花了57天找回凱蒂。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

金恩太太也開始在附近慢跑及騎自行車，希望能透過她的汗味讓凱蒂知道牠的家人就在附近。他們更把用過的衣服、凱蒂的狗碗及毯子、自家農場帶來的馬糞及馬的毛髮，在當地農民的允許下，將其放在陷阱處。夫妻倆後來聽說凱蒂可能會在夜間出來活動，於是購買了夜視鏡，並在寒冷中度過了數小時，希望能看見凱蒂穿越田野。然而，鏡頭卻毫無凱蒂的蹤影，只出現了一隻貓、一隻鵲和四個臭鼬。

經過一個半月的搜尋，夫妻倆沒有放棄，因為就算沒有凱蒂的蹤影，卻也沒有證據表明牠已經死了。

9月15日上午，也就是凱蒂失蹤的第57天，金恩太太得到了一個線索，一名居住在酒店附近的鄰居表示，他在窗外看見凱蒂正在他家的後院，金恩太太得知消息後立刻趕到現場，但凱蒂卻已經不見，金恩太太決定繼續附近的田野搜尋，一對正在散步的夫婦透露，附近樹下有一隻邊境牧羊犬。

▲▼Verne King。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

▲凱蒂找回時瘦了15磅。（圖／翻攝自Facebook／Katie IS Home!）

金恩太太開始大叫凱蒂的名字，凱蒂聽到後便狂奔，跳入她的懷抱。金恩太太感動表示，「我成功了，我找回牠了，當時我一直哭，我緊緊抓住牠，我用我最快的速度把牠抱回車上，把門緊閉，這樣我就部會在失去牠了。」她說，隨後凱蒂立即在汽車的前座上睡著了，牠全身髒兮兮，也脫水了，體重減輕了15磅。

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