2019屏東縣語文競賽　南榮國中獲11項獎牌稱霸國中組

▲2019屏東縣語文競賽，南榮國中獲11項獎牌，國中組最多 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣教育處為強化中小學語文教育，提高學生學習語文興趣，21、22日一連兩天在屏東縣立崇蘭國小辦理2019學年度中等學校學生組語文競賽複賽，私立南榮國中大放異彩，在國中組有11項得獎，得獎數最多。

參與複賽學生，都具有語文專長，但南榮國中仍然奪得11項獎項，相當不易。其中客語演說第一名利紘安，國語字音字形第二名陳佩瑜，寫字第二名謝晉紘，閩語字音字形第三名李宥萱，國語朗讀第三名蔡旻軒，國語演說第五名賴冠伶，客語朗讀第五名徐鈺婷，閩語演說第五名沈筠育，作文第五名方藝融，閩南語朗讀第六名林宥葳，排灣族語第六名郭宇晴。

比賽期間，有多位學生抱病參賽，家長雖心疼孩子，但看到孩子在比賽中的成長，在現場散發出從容的自信，內心也感到無比欣慰。其中客語演說的選手利紘安演說內容精彩豐富，肢體語言靈活生動，還唱了幾段客家山歌，將演說詮釋得淋漓盡致，因此榮獲客語演說第一名。

國語字音字形第二名陳佩瑜表示，雖然九年級課業繁重，經指導老師用心的指導和她不斷的努力練習，對字音字形的辨識更精進，對未來的會考更有助益。閩語字音字形第三名李宥萱說，雖然在練習的過程中曾有想要放棄的念頭，但是在師長和家人的鼓勵下，重新燃起鬥志，不斷努力才能獲得此佳績。

閩語演說沈筠育表示，他從小看布袋戲長大，喜歡學習戲中的閩南語台詞，更激發了他對學習閩南語的動機和興趣，家中與長輩、父母都是以閩南語交談，所以對閩南語演說充滿興趣，並專心投入比賽練習。

榮獲第一名的選手將由教育處安排訓練課程，11月底代表屏東縣參加全國語文競賽，為屏東縣爭光。