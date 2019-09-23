自稱「台灣巴菲特」吸金45億遭判刑　億圓富集團幹部反控294受害人誣告

▲億圓富集團總裁周瑞慶落網遭起訴吸金，旗下集團幹部竟反控受害人涉嫌誣告。（圖為資料照／翻攝自東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁周瑞慶，因違法吸金45億元，集團內多名幹部已遭判刑，其中卻有5名吸金被告反控294位受害人涉嫌誣告等罪，台北地檢署調查認為，294人都是根據自己受害經歷提告，非憑空捏造事實，23日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

化名「陳子龍」的周瑞慶與億元富集團幹部，是透過說明會向投資人宣稱，集團旗下有20多間子公司，跨足渡假會館、食品、服飾等多項產業，未來將「上市上櫃」，前景看好，並以合夥金、股票質押、投資擔保、借款保證獲利18至24％等各種傳銷業務手法，誘騙上百位民眾投資，但其實那些都是沒有實際在經營的空殼子公司。

▲新北地檢署曾查扣拍賣億圓富集團的勞斯萊斯名車「魅影」。（圖為資料照／記者羅志華翻攝）

新北地檢署2017年起訴億圓富集團陳姓執行長兼講師等人，法院一審已經依《銀行法》判刑，周瑞慶涉案部分仍在審理中，不料這群吸金案被告中，有5人卻反指294名吸金案被害人涉嫌誣告。

檢察官逐一調查這294名被害人身分並調閱吸金案的卷證，認定他們都吸金案被害人，提告的5名集團成員中，已有4人被判有罪，雖另名彭姓女被告被判無罪，但她與被判重刑的丈夫確實有一起對外招攬民眾投資，294名被害人指控並非憑空捏造，因此不起訴。

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