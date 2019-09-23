6歲女童遭電擊「腦傷遲緩」...5年後國賠1100萬！傷心爸：無法覺得她像正常人

▲女童赤腳踩到電線觸電，昏迷後產生多重障礙後遺症。（資料圖／東森新聞）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名萬姓女童2014年4月間，與家人到新店陽光運動公園玩耍，赤腳在自行車租借站附近水泥台階休息時，意外碰觸到外露的地燈電線，當場遭受電擊失去呼吸心跳，造成發育遲緩等多重障礙，一審法官判國賠1007萬餘元，新北市政府不服上訴，日前高等法院判國賠1100萬元，這場纏訟5年的案件才宣告落幕。

萬姓女童事發時年僅6歲，在碰觸到地燈外露且破損的電線後遭受電擊，當場休克失去呼吸、心跳。家屬發現後，雖然立即在現場實施CPR，並送醫搶救，但女童仍因腦部缺氧過久，腦皮質嚴重受損，出現缺氧性腦病變後遺症、四肢活動及平衡障礙、認知功能障礙，甚至是輕度智能障礙等多重障礙後遺症。

▲女童腳上的觸電傷口。（資料圖／東森新聞）

家屬碰到這種情況除了痛心之外，也質疑政府單位有疏失，進而提起國賠訴訟。經第三方公正機關鑑定後發現，觸電燈具的導線劣化、防水性不佳，濕氣嚴重，容易因人員誤觸而感電，造成人體危害，也沒有確實接地，不符合規定。

新北地方法院審理後認為，新北市政府應負起賠償責任，判賠1007萬餘元，新北市政府不服判決結果，決定上訴。雙方終於在二審達成共識和解，萬姓女童獲賠800萬元，萬姓父母則各獲賠150萬元，總金額達1100萬元。

▲萬爸爸曝光女兒現況。（圖／東森新聞）

萬爸爸坦言，雖然對判決結果不滿意，但可以接受，「案子到一個段落也好啦！以後就不用這麼麻煩，一天到晚跑法院」。他稱，訴訟結束後將全心全意陪伴女兒復健，也曝光女兒現況，「她雖然是好很多啦，但到了三、四年級那個功課，可能就跟同學落差很大，沒辦法覺得她像一個正常人一樣，雖然外表都看不出來，但是你一跟她做學習，她就會影響很大」。（來源：東森新聞）

▲女童碰觸到外露的地燈電線，當場觸電休克。（資料圖／東森新聞）

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