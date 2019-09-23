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51歲婦被潑強鹼「移植換上新面孔」！　6年後臉部組織壞死…宣告失敗

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▲▼美國佛蒙特州婦女卡門（Carmen Blandin Tarleton）於2007年時遭前夫潑灑腐蝕性鹼性溶液，身體80％灼傷、毀容，2013年接受臉部移植手術，終於重獲新生。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡門2007年被前夫潑灑工業性強鹼，2013年接受臉部移植手術，重獲新生。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國佛蒙特州的卡門（Carmen Blandin Tarleton）於2007年時慘遭前夫家暴，被腐蝕性鹼性溶液潑灑，造成身體80％灼傷、毀容，直到2013年接受臉部移植手術，終於重獲新生。但是，她8月接受醫師檢查時，臉上血管逐漸收縮、閉合，導致臉部組織壞死，被醫師宣判第一次手術宣告失敗，目前正在接受第二次移植的醫療評估。

《都會報》報導，卡門2013年接受臉部移植手術，數度發生紅腫現象，但是每一次都有獲得良好治療。醫師上個月檢查時發現，女子一部分臉部血管已經收縮或閉合，造成組織壞死，如果進展緩慢，也許可以被列上等待捐獻的名單，但是如果迅速惡化，只好移除組織，重建原本的臉龐。

▲▼美國佛蒙特州婦女卡門（Carmen Blandin Tarleton）於2007年時遭前夫潑灑腐蝕性鹼性溶液，身體80％灼傷、毀容，2013年接受臉部移植手術，終於重獲新生。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡門2013年接受臉部移植手術後，擁抱醫師。（圖／達志影像／美聯社）

整形外科醫師波馬哈克（Bohdan Pomahac）提到，大多數移植器官的壽命都非常有限，而且臉部移植仍然處於實驗階段，「我們一直發現許多未知、新的事物。期待移植的臉可以持續一生，是不實際的。」克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的醫師蓋茲曼（Brian Gastman）是美國第一位執行臉部移植手術的醫師，他也指出，「我們相信，每一名病患應該都需要第二次手術。」

▲▼美國佛蒙特州婦女卡門（Carmen Blandin Tarleton）於2007年時遭前夫潑灑腐蝕性鹼性溶液，身體80％灼傷、毀容，2013年接受臉部移植手術，終於重獲新生。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉部捐贈者雪柔（Cheryl Denelli-Righter）的女兒瑪琳達（Marinda Righter）在記者會上展示母親的相片。（圖／達志影像／美聯社）

卡門長期被前夫家暴，2007年時被球棒痛毆以後，又遭強鹼潑灑，全身80％灼傷，嚴重毀容。現年51歲的她向《波士頓環球報》表示，第一次在布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）接受手術後，生活大大改善，能夠學習鋼琴、斑鳩琴，減重20磅（大約9公斤），最重要的是，書寫回憶錄，向全世界的人說出悲慘遭遇，「在臉部移植手術以前，我的生活品質非常低落，我希望它持續十或二十年嗎？當然。」

據了解，卡門近期接受人工角膜移植手術失敗，幾乎失明，接下來還要等待1個月的時間，由醫師判斷是否符合第二次移植手術的條件。她說，「我們都知道我們處於未知的水域，我寧可不要經歷一場災難性的失敗。我不知道我將如何做到，但是我會撐過去的。」

根據《福斯新聞》，全球目前超過40名病患接受臉部移植手術，其中有15位美國公民，沒有任何人失去獲捐贈的新臉。但是，2018年一名法國男性病患在手術8年後，免疫系統產生排斥反應，只好進行第二次手術。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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