51歲婦被潑強鹼「移植換上新面孔」！　6年後臉部組織壞死…宣告失敗

▲卡門2007年被前夫潑灑工業性強鹼,2013年接受臉部移植手術,重獲新生。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

來自美國佛蒙特州的卡門(Carmen Blandin Tarleton)於2007年時慘遭前夫家暴,被腐蝕性鹼性溶液潑灑,造成身體80%灼傷、毀容,直到2013年接受臉部移植手術,終於重獲新生。但是,她8月接受醫師檢查時,臉上血管逐漸收縮、閉合,導致臉部組織壞死,被醫師宣判第一次手術宣告失敗,目前正在接受第二次移植的醫療評估。

《都會報》報導,卡門2013年接受臉部移植手術,數度發生紅腫現象,但是每一次都有獲得良好治療。醫師上個月檢查時發現,女子一部分臉部血管已經收縮或閉合,造成組織壞死,如果進展緩慢,也許可以被列上等待捐獻的名單,但是如果迅速惡化,只好移除組織,重建原本的臉龐。

▲卡門2013年接受臉部移植手術後,擁抱醫師。(圖/達志影像/美聯社)

整形外科醫師波馬哈克(Bohdan Pomahac)提到,大多數移植器官的壽命都非常有限,而且臉部移植仍然處於實驗階段,「我們一直發現許多未知、新的事物。期待移植的臉可以持續一生,是不實際的。」克里夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)的醫師蓋茲曼(Brian Gastman)是美國第一位執行臉部移植手術的醫師,他也指出,「我們相信,每一名病患應該都需要第二次手術。」

▲臉部捐贈者雪柔(Cheryl Denelli-Righter)的女兒瑪琳達(Marinda Righter)在記者會上展示母親的相片。(圖/達志影像/美聯社)

卡門長期被前夫家暴,2007年時被球棒痛毆以後,又遭強鹼潑灑,全身80%灼傷,嚴重毀容。現年51歲的她向《波士頓環球報》表示,第一次在布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital)接受手術後,生活大大改善,能夠學習鋼琴、斑鳩琴,減重20磅(大約9公斤),最重要的是,書寫回憶錄,向全世界的人說出悲慘遭遇,「在臉部移植手術以前,我的生活品質非常低落,我希望它持續十或二十年嗎?當然。」

Her face transplant is failing after 6 years. Now this patient awaits an uncertain future. https://t.co/hw4F5nFUBw pic.twitter.com/aucyigEK9X