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Fed二度降息一如預期　整體寬鬆基調將有利債券後市表現

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▲▼聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲ 聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美國聯準會如預期降息一碼，利率降至1.75%~2.00%，符合市場預期。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，將會適度採取政策行動，維持美國經濟增長，並表示擴大資產負債表將可能比預期早，這將有利於債券後市表現。

保德信投信認為，目前聯準會的降息仍屬於「循環中期調整」以及「預防性降息」方式，意即美國經濟狀況並未有急轉直下之風險，觀察每次降息幅度，主要係防範全球經濟放緩和川普貿易政策的相關不確定性。

請繼續往下閱讀...

保德信投信基金經理人毛宗毅表示，觀察美國經濟數據，如美國8月零售銷售表現強健、密西根大學消費者信心指數反彈、核心物價廣泛上漲、ISM 非製造業指數等數據表現皆優於預期，美國整體基本面無虞。再則，美國聯準會多位委員也公開表達其立場，市場對於降息1碼的結果已經高度預期，毛宗毅認為，聯準會的溝通與市場的預期愈來愈契合，市場對利率預判愈發精準，金融資產不至於上演大驚奇行情。

目前整體寬鬆基調確立，美國將可能很快恢復擴大資產負債表，如此一來，美、歐、日將又重回QE陣列，為金融市場添加多頭續行彈藥，市場資金將對收益商品渴求，這將有利於債券後市表現。

▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 目前資金環境有利債券後市表現。（圖／pixabay）

毛宗毅指出，今年以來市場資金由股轉債，資金流出股市2,755億美元，流入債券市場3,422億美元，其中以投資級債券最吸金，連續34周淨流入，年初迄今流入2,142億美金，流入投資級債券比重逾六成，且金額遠高於過往平均水準，顯見波動加大之投資環境下，投資人偏好具穩健收益機會之投資級債券。

今年以來市場投資風向由追求高收益轉為追求高品質收益，主要係因美中貿易戰帶來不確定性，由於涉及國際強權、科技領導地位，以及政治選舉及領導人歷史定位等，美中貿易議題短期內無法解決，市場波動已成為常態，全球央行維持低利水準，加上低通膨環境下，高品質收益型之防禦資產有其配置必要性，攻守兼備之美國投資級企業債券可列為首選，建議投資人可納入布局，掌握債市長期收益契機。

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