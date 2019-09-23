保險公司尋找「幽靈保戶」　近80億保險金找到主人了！

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會要求保險公司全面清查「幽靈保戶」的未給付保險金，若找不到保戶，就要轉列負債或是準備金。金管會主委顧立雄今（23）日表示，整體保險業在2016年4月底應付而未付的保險金額為108億元，到了今年6月底僅剩29億元。

立委江永昌在財委會上指出，對於應付而未付的保險金，他非常贊成盡速將保戶找回來，但保險法和民法都有請求權時效，金管會不能用一個函令就要求保險業不要按法律走？

顧立雄對此表示，應付而未付的保險金屬於無待請求，只是無法送達給受益人，保險公司開了現金或支票被退回，所以金管會認為，保險公司已經承認且主動給付保險金，應不會發生受益人沒有在時效內請求權的問題。

顧立雄指出，保險事故是否屬於發生後，保險公司開具理賠，且進行相關支付動作，還是說雙方有爭議，若受益人申領屬保險公司尚未確認要給付，就有2年時效問題，但是保險公司已決定給付，只是因為找不到受益人，就沒有請求權問題。

顧立雄說，在金管會要求保險公司積極找到人之下，從2016年4月底前有108億元，到了今年6月已降至29億元，儘管每年都會有新增的金額，但並不希望因2年未支付轉列收入，變成誘因讓保險公司不積極找人。

另外，立委陳賴素美也建議，保險公司系統應與戶政系統直接連線；顧立雄則說，按照戶籍法相關規定，得到相關人基本資料，但這些資料是否直接與保險公司間接，可能會涉及目的外使用問題，以及涉及個資問題，需商議其合法性。